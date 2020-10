Bis zu 838.000 sahen Thiem-Aus in ORF 1 – ORF erwirbt Rechte an Erste-Bank-Open bis 2024

French-Open-Finali am 10. und 11. Oktober live in OSP

Wien (OTS) - Im Viertelfinale war leider Endstation, aber einmal mehr hat es Dominic Thiem am 6. Oktober 2020 mit einem 5 (Stunden)-Satz-Krimi unerhört spannend gemacht. Bis zu 838.000 Tennis-Fans zitterten via ORF 1 mit, durchschnittlich ließen sich ab 14.40 Uhr 439.000 bei 23 Prozent Marktanteil (26 bzw. 31 Prozent in den jungen Zielgruppen) das Spiel gegen Diego Schwartzman nicht entgehen.

Insgesamt erreichten die Live-Übertragungen von den French Open 2020 (auch mit den Spielen von Dennis Novak bzw. Jurij Rodionov in ORF SPORT +) bisher 2,962 Millionen (weitester Seherkreis), das sind 39 Prozent der heimischen TV-Haushalte ab 12 Jahren. Den Topwert erreichte das Achtelfinalspiel am 4. Oktober mit bis zu 1,083 Millionen Zuseherinnen und Zusehern. Damit war dieses Match das meistgesehene im ORF seit der Partie Thomas Muster gegen Sergi Bruguera beim Turnier von Key Biscayne 1997. Zieht man die Nettoreichweite, die bei derart langen Übertragungen besonders aussagekräftig ist, heran, dann erreichte das Spiel Thiem – Gaston 1,895 Millionen (oder 25 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung) und Thiem – Schwartzman 1,759 Millionen (23% WSK).

Das Finale der Damen zeigt OSP am 10. Oktober um 15.00 Uhr, jenes der Herren am Sonntag, dem 11. Oktober, ebenfalls ab 15.00 Uhr.

ORF sichert sich Rechte an Erste Bank Open

Die Reise von Dominic Thiem im ORF geht aber auch nach Paris weiter:

Der ORF hat mit dem Veranstalter der Erste Bank Open einen Vertrag geschlossen und wird damit bis inklusive 2024 u. a. jeweils mindestens elf Live-Spiele aus Wien, darunter auch solche mit Dominik Thiem, in voller Länge in ORF 1 (jene mit Dominic Thiem) bzw. in ORF SPORT + zeigen und das gesamte Turniergeschehen in Highlights und News covern. Los geht es 2020 ab dem 24. Oktober.

Für ORF-TV-Sportchef Hans Peter Trost „geht damit das erfolgreiche Doppel Dominic Thiem / ORF weiter. Dass wir Österreichs Tennis-Superstar in den kommenden Jahren auch in seinem ‚Wohnzimmer‘ in der Wiener Stadthalle begleiten können, ist eine wunderbare Nachricht für den ORF und für alle Tennisfans.“

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at