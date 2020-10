VP-Gesundheitssprecherin Schwarz: „Wien soll sich ein Beispiel an den westlichen Bundesländern nehmen“

Zusätzliche Corona-Maßnahmen beginnen zu wirken - Belgien hebt die Reisewarnung für Vorarlberg auf

Wien (OTS) - „Dass Belgien ersten Informationen zufolge heute seine Reisewarnung für Vorarlberg aufheben wird, unterstreicht, wie wichtig das effektive Ankämpfen gegen die Ausbreitung des Coronavirus ist. Es ist höchst erfreulich, dass die zusätzlichen Corona-Maßnahmen der westlichen Bundesländer zu wirken beginnen und dadurch die erste Reisewarnung wegfällt. Gleichzeitig verdeutlichen die aktuellen Entwicklungen aber auch, wie wichtig es wäre, dass sich der Wiener SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker ein Beispiel an den westlichen Bundesländern nimmt und zusätzliche Corona-Maßnahmen verordnet. Hacker muss endlich reagieren, um die viel zu hohen Infektionszahlen in der Bundeshauptstadt in den Griff zu bekommen, damit auch die vielen Reisewarnungen für Wien wegfallen“, so die stv. Generalsekretärin und Gesundheitssprecherin der neuen Volkspartei, Gaby Schwarz.

Das nachhaltige Reduzieren der Infektionszahlen in Wien sei aus zweierlei Gründen so wichtig, erklärt Schwarz: „Am wichtigsten ist selbstverständlich die Gesundheit der Wienerinnen und Wiener. Diese wird derzeit aufgrund des hohen Infektionsgeschehens in der Stadt akut gefährdet. Andererseits haben die hohen Infektionszahlen und die daraus resultierenden Reisewarnungen ebenso beträchtliche Auswirkungen auf die Wiener Wirtschaft, vor allem auf den Tourismus. Um die Gesundheit der Menschen und den Wirtschaftsstandort Wien nicht länger zu gefährden, ist rasches Handeln seitens des SPÖ-Gesundheitsstadtrats ein Gebot der Stunde. Das konsequente Vorgehen der westlichen Bundesländer soll Wien als Vorbild dienen.“

