WBNÖ-Ecker/Servus: Verlängerung des Härtefallfonds ist wichtiges Signal der Kontinuität

Der Wirtschaftsbund Niederösterreich begrüßt die im heutigen Ministerrat beschlossenen Maßnahmen als wichtige Unterstützung für die Ein-Personen- und Kleinunternehmen.

Niederösterreich/St. Pölten (OTS) - „Angesichts wieder steigender Infektionszahlen ist die Unsicherheit bei den Unternehmen nach wie vor groß. Es ist daher wichtig, die Unterstützungsmaßnahmen an die aktuelle Situation anzupassen und damit den Betrieben ein Signal der Kontinuität zu geben. So auch beim Härtefallfonds“, betont Wirtschaftsbund NÖ Landesobmann WKNÖ Präsident Wolfgang Ecker. „Da die Beschränkungen der Wirtschaft verlängert werden müssen, ist es wichtig, dass auch die Unterstützung für die betroffenen Unternehmerinnen und Unternehmer weiter geführt wird, denn wir dürfen die Kleinstbetriebe nicht plötzlich im Regen stehen lassen“, so Präsident Ecker.

„Durch die Ausweitung des Förderzeitraums und die Erhöhung des monatlichen Zuschusses kann ein Unternehmen nun bis zu 30.000 Euro Unterstützung aus dem Härtefallfonds beantragen. Damit wird den besonders stark betroffenen Unternehmerinnen und Unternehmern weiterhin geholfen, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten“, erklärt Wirtschaftsbund-Direktor Harald Servus. „Wir sind froh, dass unsere Rückmeldungen bei der Bundesregierung hier Gehör gefunden haben und diese Maßnahme nun frühzeitig beschlossen wurde. Für viele Betriebe wäre ansonsten weiter ungewiss, ob die Unterstützung auch nach Mitte Dezember noch weiterläuft.“

Eine weitere langjährige Forderung des Wirtschaftsbundes wurde im heutigen Ministerrat ebenfalls auf den Weg gebracht. Es wird die digitale Infrastruktur für die Umsetzung des Once-Only-Prinzips geschaffen. Künftig sollen damit Unternehmen ihre unternehmensbezogenen Informationen an Behörden immer nur einmal übermitteln müssen. „Nun ist wichtig, die Umsetzung mit Nachdruck voranzutreiben, damit die bürokratischen Erleichterungen für die Unternehmen rasch spürbar werden“, kommentieren Ecker und Servus den Startschuss für das Once-Only-Prinzip.

Rückfragen & Kontakt:

WIRTSCHAFTSBUND NIEDERÖSTERREICH

Mag. Simon Grillitsch, +43 664 / 823 84 90

grillitsch @ wbnoe.at, www.wbnoe.at