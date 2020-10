Hebein zum Tod von Ruth Klüger: Wir verlieren einen wachen Geist und eine kritische Stimme in unübersichtlichen Zeiten

Wien (OTS) - "Mit dem Ableben von Ruth Klüger verlieren wir einen wachen Geist und eine kritische Stimme in unübersichtlichen Zeiten. Als erfolgreiche Literaturwissenschafterin, sensible Schriftstellerin und pointierte Intellektuelle mit klarer Haltung hat sie unsere Gesellschaft bereichert", so Vizebürgermeisterin Birgit Hebein. "Ob in ihrem Buch „Weiter leben – eine Jugend“ oder in ihren öffentlichen Reden und Auftritten, Ruth Klüger hat uns immer wieder die Wichtigkeit vom Kampf gegen Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit gelehrt. Immer wieder hat sie sich in gesellschaftlichen Debatten zu Wort gemeldet und war dabei eine klare Verfechterin des Humanismus, der Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Ihre klare Haltung wird uns fehlen. Auf das ihre Art unserer Gesellschaft ein Vorbild sein wird. Unsere Gedanken sind jetzt bei ihrer Familie und ihren WegbegleiterInnen".



