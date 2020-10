Blümel: Neustifter „Hauerkrone“ und „Hiatabaum“ zum immateriellen Kulturerbe ernannt

Weitere hohe Anerkennung für Wiener Heurigenkultur – Wiener Identität wird gewahrt

Wien (OTS) - „Wien ist mit seinen zahlreichen historischen Kulturstätten und kulturellen Traditionen ein Juwel, das es zu schützen gilt. Deshalb liegen uns sowohl das immaterielle Kulturerbe als auch das Weltkulturerbe in unserer Stadt besonders am Herzen. Umso mehr freut es uns, dass es mit der heutigen Ernennung der Hauerkrone und des Hiatabaumes in Neustift am Walde zum immateriellen Kulturerbe eine weitere hohe Anerkennung für die Wiener Heurigenkultur in unserer Stadt gibt“, so der Landesparteiobmann der Neuen Volkspartei Wien Gernot Blümel zur heutigen Bekanntgabe durch die Österreichische UNESCO-Kommission.

Die Umzüge mit der Hauerkrone und die Aufstellung eines Hiatabaumes zählen zu den Höhepunkten des Neustifter Kirtages und entsprechen dem Verständnis von lebendigen Traditionen, wie es im UNESCO-Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes dargelegt ist. „Mit der Ernennung zum immateriellen Kulturerbe erhält die Tradition aus Neustift am Walde die Würdigung, die sie verdient. Gleichzeitig wird damit auch die Wiener Identität gewahrt“, so Blümel. Bereits im Vorjahr hat die UNESCO die Wiener Heurigenkultur auf die Liste des immateriellen Kulturerbes gesetzt. Nun folgen weitere Heurigentraditionen nach, die in Neustift am Walde schon seit Mitte des 18. Jahrhunderts gepflegt werden und auch jedes Jahr zahlreiche Wienerinnen und Wiener sowie Touristen anziehen.

