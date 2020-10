SPÖ-Frauen trauern um Ruth Klüger

Wien (OTS/SK) - „Ruth Klüger war eine große Tochter Österreichs. Wir halten ihr Andenken und ihr Vermächtnis hoch“, so SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek und Frauengeschäftsführerin Ruth Manninger. „Mit ihrem Werk hat sie Generationen von Menschen in Österreich tief bewegt und berührt. Niemals vergessen, die Erinnerung an die Geschichte wach zu halten, das liegt in unserer aller Verantwortung. Diese Botschaft Ruth Klügers ist ein wichtiger Auftrag für uns. Jetzt in diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei ihren Angehörigen“, so die SPÖ-Frauen. **** (Schluss) up

