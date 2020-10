ORF III am Donnerstag: Krimi „Agathe kann's nicht lassen“, Best of „Die Tafelrunde“, „WAHL 20: Runde der WahlbeobachterInnen“

Außerdem: „Kultur Heute“ im MQ, „CIVIS Medienpreis 2020“; tagsüber Dacapo für US-Wahl-Debatte und Analyse

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information eröffnet den Programmtag am Donnerstag, dem 8. Oktober 2020, um 9.05 Uhr in „ORF III AKTUELL“, mit einem Dacapo des in der Nacht zuvor in ORF 2 übertragenen US-Wahlkampfduells „Mike Pence gegen Kamala Harris – Debatte der Vizepräsidentschaftskandidaten“. Anschließend an das einzige mediale Aufeinandertreffen der sogenannten Running Mates unter den Präsidentschaftskandidaten meldet sich ORF-III-Moderator Reiner Reitsamer in „US-WAHL 20: Die Analyse“ (10.50 Uhr) und spricht mit Barbara Wolschek (ORF), Robert Treichler (profil) und Politikwissenschafter Peter Filzmaier über den Auftritt der ungleichen Kontrahenten.

Im Vorabend lädt „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) wieder zur „ORF Museumszeit“. Ani Gülgün-Mayr meldet sich diesmal aus dem MuseumsQuartier und trifft dort Direktor Christian Strasser zum Gespräch. Bei einem Abstecher ins Leopoldmuseum werden außerdem aktuelle Ausstellungen und die wichtigsten Exponate des Hauses von dessen Direktor Hans-Peter Wipplinger vorgestellt.

Im Hauptabend ermittelt Ruth Drexel als Hobbydetektivin Agathe Heiland in einer 2005 entstandenen Folge der Krimireihe „Agathe kann’s nicht lassen“: „Mord im Kloster“ (20.15 Uhr). Dazu schlüpft sie sogar in ein Nonnenkostüm. Anschließend präsentiert eine Spezialausgabe des satirischen Comedyformats „Die Tafelrunde“ (21.50 Uhr) anlässlich seines dreijährigen Bestehens die besten Momente. Mit dabei sind Andreas Vitásek, Alex Kristan, Gery Seidl, Angelika Niedetzky, Lydia Prenner-Kasper und viele mehr.

Danach widmet sich ORF III der Wien-Wahl 2020: Anschließend an die TV-Konfrontation der Spitzenkandidaten aus dem Wiener Rathaus um 20.15 Uhr in ORF 2 lädt ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher eine „Runde der WahlbeobachterInnen“ (22.25 Uhr) zur Analyse in ORF III. Zu Gast sind die Politikberater Heidi Glück, Josef Kalina, Lothar Lockl und Christoph Pöchinger sowie der Direktor des „NEOS Lab“, Lukas Sustala.

Um 23.15 Uhr untersucht die „zeit.geschichte“-Doku „Im Dreieck der Macht“ die Beziehungen und das Mächteverhältnis zwischen den Repräsentanten dieser drei Häuser: Wiener Rathaus, Bundeskanzleramt und Leopoldinischer Trakt der Wiener Hofburg, auch als Präsidentensitz bekannt.

Abschließend präsentiert ein „ORF III Spezial“ Europas wichtigsten Medienpreis für Integration – den „CIVIS Medienpreis 2020“ (0.05 Uhr). Dieser wird in sechs Bereichen wie Cinema, TV und Digital sowie in mehreren Kategorien vergeben. Moderatorin Aminata Belli führt durch den Abend.

