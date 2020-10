Krainer zu Glatz-Kremsner: "Es muss Konsequenzen geben"

Wien (OTS/SK) - Heute ist bekannt geworden, dass die WKStA gegen die Casinos-Chefin und frühere Kurz-Stellvertreterin in der Bundes-ÖVP, Glatz-Kremsner, wegen des Verdachts auf falsche Beweisaussage ermittelt. Der SPÖ-Fraktionsführer im U-Ausschuss, Jan Krainer, fordert Konsequenzen. Das Mindeste, was jetzt sofort passieren müsse, ist, dass der Aufsichtsrat der Casag zusammentritt und die Frage beantwortet, ob Glatz-Kremsner an der Spitze der Casinos noch tragbar ist, sagt Krainer. ****

Generell kritisiert Krainer bei den ÖVP-VertreterInnen, die bisher im U-Ausschuss ausgesagt haben, eine "sehr eigenwillige Auslegung der Wahrheitspflicht und eine demonstrative Missachtung gegenüber dem Parlament". Krainer: "Das fängt bei Sobotka an, der als Ausschussvorsitzender von Anfang an untragbar war, geht weiter mit Blümel, Schmid und Kurz bis hin zu Glatz-Kremsner." (Schluss) bj/wf

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at