„Fannys Friday“ am 9. Oktober in ORF 1

Mit u. a.: Diagnose ADHS, luzides Träumen und „Warum schlafwandeln wir?“

Wien (OTS) - Diesen Freitag, am 9. Oktober 2020, begrüßt Fanny Stapf um 16.45 Uhr in ORF 1 erneut zu „Fannys Friday“. Darin geht sie den Dingen auf den Grund, präsentiert Trends und sieht sich Phänomene näher an. Spannend, unterhaltsam und informativ. Diesmal mit dem Porträt einer jungen Frau, die erst spät die Diagnose ADHS erhalten hat, und mit einer Mini-Doku zu luzidem Träumen und wie man Träume steuern kann – dazu ein Erklärstück zu „Warum schlafwandeln wir“. „Science Buster“ Martin Moder geht der Frage nach, ob es Drachen tatsächlich geben könnte, und Reporterin Isabella begleitet einen Kommissar zu einem echten Tatort.

Eingeleitet wird „Fannys Friday“ bereits um 16.35 Uhr von der „ZIB ZACK“ – einer Nachrichtensendung, die sich ganz speziell an junge Menschen wendet und barrierefrei für das gehörlose und hörbeeinträchtigte Publikum im ORF TELETEXT auf Seite 777 mit Untertiteln ausgestrahlt wird. Nach „Fannys Friday“ bringt um 17.35 Uhr das kanadische Zauber-Genie Eric Leclerc – in der deutschsprachigen Fassung leiht ihm Andi Knoll die Stimme – in „Ausgetrickst“ Jung und Alt zum Staunen.

