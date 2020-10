FPÖ – Vilimsky: ÖVP votiert im Europaparlament gegen Abbruch der Mercosur-Verhandlungen!

ÖVP-Politik der gespaltenen Zunge – Fauler Südamerika-Deal mit EU darf nicht umgesetzt werden

Wien (OTS) - "Während ÖVP-Landwirtschaftsministerin Köstinger in Österreich ein ‚Nein‘ der ÖVP zum mehr als umstrittenen Mercosur-Abkommen bekräftigt, stimmte der ÖVP-EU-Abgeordnete und Parlaments-Vizepräsident Othmar Karas im Europaparlament gegen den Abbruch der Verhandlungen. Der Rest der ÖVP-Abgeordneten hatte keine Meinung dazu und enthielt sich - votiert also indirekt auch gegen einen Abbruch", berichtete heute Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europaparlament.

Dies sei ein mehr als schlechter Scherz auf Kosten unserer Landwirte und erneut Ausdruck der Doppelstrategie in der ÖVP: Zuhause in Österreich die Unsinnigkeiten ablehnen und in Brüssel brav dafür stimmen. Dies komme einem Wählerbetrug gleich, kritisierte Vilimsky.

Als „marktschädlich und völlig falsches Signal in der derzeitigen Krise“ bezeichnete Vilimsky die positive Haltung zu diesem umstrittenen Südamerika-Deal. "Dieses Abkommen würde der europäischen Landwirtschaft den Gnadenstoß versetzen. Europas Wettbewerbsfähigkeit in der Agrarindustrie wird durch den Import spottbilliger Produkte aus industrialisierten landwirtschaftlichen Produktionsstätten aus Südamerika schon seit langem torpediert", so Vilimsky.

