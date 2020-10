Bundespräsident Van der Bellen und slowenischer Staatspräsident Pahor nehmen gemeinsam am Festakt „100 Jahre Kärntner Volksabstimmung“ teil

Wien (OTS) - Die Präsidenten von Österreich und Slowenien, Alexander Van der Bellen und Borut Pahor, werden am kommenden Samstag gemeinsam am Festakt in Klagenfurt zu „100 Jahre Kärntner Volksabstimmung“ teilnehmen. Diese gemeinsame Teilnahme wurde während des Offiziellen Besuchs von Präsident Pahor in Wien im Juni 2019 und nach Gesprächen mit dem Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser sowie mit Vertreterinnen und Vertretern der slowenischen Volksgruppe in Österreich vereinbart. Es ist dies das erste Mal, dass die Präsidenten von Österreich und Slowenien gemeinsam den Jahrestag der Volksabstimmung begehen.

„Unsere gemeinsame Teilnahme am Festakt dient der Erinnerung an die Geschichte, die unsere beiden Länder verbindet. Seit vielen Jahrhunderten leben in Kärnten Menschen slowenischer und deutscher Muttersprache zusammen. In der Volksabstimmung vor 100 Jahren hat die Bevölkerung Südkärntens - damals mehrheitlich slowenisch-sprachig – für die Zugehörigkeit zur jungen Republik Österreich gestimmt.

In diesem Sinne begrüßen und unterstützen wir alle Bemühungen zur Verbesserung der Situation der slowenischen Volksgruppe in Österreich und die entsprechenden Vorhaben des österreichischen Regierungsprogramms, und hoffen, dass einige der geplanten Maßnahmen ehestmöglich umgesetzt werden.

Heute freuen wir uns, dass in unserem gemeinsamen Europa die Grenzen an Bedeutung verlieren. Die beiderseitige Mitgliedschaft bei der EU hat uns die Freiheit gebracht, dass unsere Bürgerinnen und Bürger ihren Studien- oder Arbeitsort innerhalb der EU frei wählen können. Der Wegfall der Grenzkontrollen durch den Schengen-Beitritt hat das Ziel, die Grenze im täglichen Leben weniger spürbar zu machen.

Die gemeinsame Teilnahme ist darüber hinaus ein Beweis für die engen nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen Österreich und Slowenien, sowie ein Beweis unseres guten persönlichen Einverständnisses. Sie ist geboren aus dem Willen zur Zusammenarbeit im europäischem Geist“, erklären die beiden Präsidenten Van der Bellen und Pahor unisono.

