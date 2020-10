Barbara Stöckl im Gespräch mit Hugo Portisch, Heinz Nußbaumer, Christine Reiler und Petra Ramsauer

In „Stöckl.“ am 8. Oktober um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 8. Oktober 2020, um 23.05 Uhr in ORF 2 Journalist Hugo Portisch, Zeitungsherausgeber Heinz Nußbaumer, Ärztin und Moderatorin Christine Reiler und die ehemalige Kriegsberichterstatterin Petra Ramsauer zu Gast bei Barbara Stöckl:

„Er wurde zu meinem Vater und Bruder im Geiste“, sagt Zeitungsherausgeber Heinz Nußbaumer über seinen langjährigen Wegbegleiter, Journalist Hugo Portisch. Die beiden Männer verbindet nicht nur die Liebe zum Journalismus und zur Politik, auch privat haben sie gemeinsam schwere Zeiten durchgestanden. Seit dem Tod seiner Frau Gertraud im Jahr 2018 lebt Hugo Portisch allein und wird von Heinz Nussbaumer fast täglich nicht nur mit Zeitungen, sondern auch mit guten Gesprächen versorgt. Der Stoff für eigene Werke geht dem 93-Jährigen dabei nicht aus. In seinem neuesten Buch beschäftigt sich Hugo Portisch mit der Beziehung zwischen Russland und Europa.

„Ich habe mich in jedes Dreckloch gesetzt“, sagt die langjährige Kriegsberichterstatterin Petra Ramsauer, die vor allem in Syrien, Libyen und dem Irak unterwegs war. In „Stöckl.“ spricht sie über die großen Gefahren und die Angst, die zu ihrer alltäglichen Arbeit gehört haben, und erzählt, warum sie nach 22 Jahren in Kriegsgebieten nun zur Trauma-Therapeutin umsattelt.

Psychische und körperliche Gesundheit ist auch das Lebensthema von Ärztin und „Bewusst gesund“-Moderatorin Christine Reiler. Die zweifache Mutter, die im Pongau lebt, vertraut neben der Medizin auch auf die Kraft der Kräuter und Hausmittel und hat zu diesem Thema nun ihren ersten Bestseller geschrieben.

