Leitfaden für Start-ups: Neues Buch von Brandl & Talos und BDO

Der Leitfaden „Start-ups: Recht – Sicher Steuern“ von Brandl & Talos und BDO spricht alle – für Gründer erfolgreicher Start-ups – wesentlichen Themen an

Gerade in den ersten Jahren stellen sich für junge Unternehmen viele juristische Fragen. Für den Erfolg des Start-ups ist es wichtig, dass GründerInnen und Gründer Stolpersteine kennen und vermeiden, – sonst ist das gesamte Unternehmen in Gefahr. Brandl & Talos unterstützt seit vielen Jahren die Start-up-Szene in Österreich und wir freuen uns, unser Wissen mit der Community zu teilen. Roman Rericha, Partner bei Brandl & Talos und Gründer des Nährbodenteams – Rechtsberatung für Start-ups

Wien (OTS) - Die Expertinnen und Experten von Brandl & Talos und BDO erläutern alle wesentlichen rechtlichen und steuerlichen Fragen: von der Entwicklung eines Businessplans über die Wahl der Rechtsform bis hin zum Markenrecht und was rechtlich bei der Beschäftigung der ersten Mitarbeiter zu beachten ist. Tipps und Praxisbeispiele zeigen, welche Gründungsfehler es zu vermeiden gilt und wie junge Unternehmen durchstarten können, ohne in rechtliche Stolperfallen zu tappen.

Die Autorinnen und Autoren haben mehrjährige Erfahrung bei der Gründung und Betreuung von Start-ups. Das draus gewonnen Praxiswissen ist kompakt und leicht verständlich für UnternehmerInnen aufbereitet. Sie finden hier das notwendige rechtliche und steuerliche Know-How, um sich abgesichert auf die Entwicklung Ihrer Geschäftsidee konzentrieren zu können. Der Start-up-Guide zeigt den Weg durch den Bürokratiedschungel – kompakt und leicht verständlich.

