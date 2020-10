TERMINAVISO: Einladung zur Pressekonferenz AZTEKEN

Weltmuseum Wien, am Dienstag, den 13.Oktober 2020, 10 Uhr

Wien (OTS) - Das Weltmuseum Wien präsentiert eine Ausstellung zur sagenumwobenen Kunst und Kultur der Azteken. Die umfassende Schau bietet erstmals die Möglichkeit, die Azteken in ihrem gesamtkulturellen Kontext kennen zu lernen. Als nomadisches Volk ließen sich die Azteken, die sich selbst als Mexica bezeichneten, schließlich auf mehreren kleinen Inseln im Texcoco-See nieder, wo sie um 1325 die Stadt Tenochtitlan, das heutige Mexiko-Stadt, gründeten. Sie schufen im 15. Jahrhundert ein gewaltiges Reich und beherrschten zur Zeit der spanischen Eroberung im frühen 16. Jahrhundert einen großen Teil Mesoamerikas. Die Azteken zählten zu der im 16. Jahrhundert am ausführlichsten dokumentierten aller mesoamerikanischen Zivilisationen.

Die Ausstellung zeigt mehr als 200 Objekte und Leihgaben aus mexikanischen und europäischen Museen, unter anderem aus dem Museo del Templo Mayor und dem Museo Nacional de Antropología in Mexiko-Stadt, den Musées Royaux d’Art et de Histoire (Brüssel), dem Museum Volkenkunde (Leiden), dem Museum am Rothenbaum (Hamburg) sowie Objekte aus der Sammlung des Weltmuseum Wien. Ergänzt wird die Schau unter anderem durch den in der Dauerausstellung des Weltmuseum Wien ausgestellten weltberühmten Quetzalfeder-Kopfschmuck, dem einzigen seiner Art, der erhalten blieb.

Die Sonderausstellung Azteken wurde vom Linden-Museum Stuttgart in Kooperation mit dem Nationaal Museum van Wereldculturen in den Niederlanden konzipiert. Sie präsentiert neueste Forschungs- und Ausgrabungsergebnisse und entstand in enger Kooperation mit mexikanischen Archäolog*innen und Forscher*innen.

https://www.weltmuseumwien.at/ausstellungen/azteken/

Es sprechen:

Sabine Haag, Generaldirektorin des KHM-Museumsverbands

Christian Schicklgruber, Direktor Weltmuseum Wien

Per Video-Stream live zugeschaltet:

Inés de Castro, Direktorin Linden-Museum Stuttgart

Doris Kurella, Kuratorin der Ausstellung (Linden-Museum Stuttgart)

Nach dem Pressegespräch wird Gerard van Bussel, Kurator der Sammlung Nord- und Mittelamerika im Weltmuseum Wien, für Fragen in der Ausstellung zur Verfügung stehen.

Medienvertreter*innen sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Eine Teilnahme am Pressegespräch ist nur mit bestätigter Akkreditierung möglich. Wir bitten um Ihre Anmeldung unter folgender E-Mail Adresse: info.pr@weltmuseumwien.at. Bitte beachten Sie, dass das Tragen eines Mund-Nasenschutzes während der gesamten Veranstaltung derzeit unbedingt erforderlich ist.

Pressekonferenz AZTEKEN

Datum: 13.10.2020, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Weltmuseum Wien, Forum

Heldenplatz, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.weltmuseumwien.at

