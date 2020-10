Hans-Mandl-Berufsschule: Neues Zentrum für Mediennutzung

Wien (OTS) - Mitte Oktober hat das Zentrum für Mediennutzung und Medienkompetenz offiziell seine Pforten in der Hans-Mandl-Berufsschule geöffnet. Den Wiener Lehrlingen steht damit eine neue moderne Einrichtung zur Verfügung in der sich alles um Medien im weitesten Sinne dreht.

YouTube, TikTok, Facebook, Instagram und Co. sind aus dem Medien-Alltag der meisten jungen Menschen nicht mehr wegzudenken. Im jointMEDIA können die BesucherInnen Wissen und Kompetenz zu neuen Medien in entsprechenden Workshops erweitern. Dabei kommen auch die sichere Nutzung und die Auseinandersetzung mit den Tücken von „social media“ nicht zu kurz. An den Medienrechnern können Videoclips produziert, in der Aufnahmekabine Podcasts unter professionellen Bedingungen aufgenommen werden und Medien-Expert*innen unterstützen dabei. Unter der Anleitung von Profis kann das coole Selfie am Handy oder das perfekte Foto mit der Digitalkamera geschossen und danach digital bearbeitet werden. Die Ideen der Wiener Lehrlinge für Medienprojekte finden die idealen Voraussetzungen mit der Unterstützung des jointMEDIA-Teams auch umgesetzt zu werden.

Im jointMEDIA hat auch das seit Jahren sehr erfolgreiche Soundproject des KUS–Netzwerks für Bildung, Soziales, Sport und Kultur seine neue Heimat. Es stehen zwei ausgestattete Proberäume kostenlos für die Wiener Lehrlinge zur Verfügung. Es werden verschiedenste Musikworkshops angeboten, so kann beispielsweise beim Producer-Workshop der erste eigene Song produziert werden. Auch ein Rap- und Gesangsworkshop und ein Gitarre Kurs stehen auf dem Programm. Die Soundgarage lädt ein, gemeinsam mit anderen Interessierten zu jammen oder auch eine neue Band zu gründen. Es werden Auftritte organisiert und auch der Soundcontest geht alljährlich im Festsaal der Hans-Mandl-Berufsschule über die Bühne. Höhepunkt ist zu Jahresbeginn immer die „Night of Apprentice“ in der Arena Wien, wo die jungen Künstler*innen ihr Können auf großer Bühne vor zahlreichem Publikum präsentieren.

„Die Stadt Wien setzt mit dieser neuen Einrichtung in der Längenfeldgasse einen wesentlichen Impuls Richtung Digitalisierung und Medienkompetenz bei den Wiener Lehrlingen“, freut sich Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky. „Das KUS-Netzwerk erweitert damit sein umfassendes Angebot für die Wiener Berufsschülerinnen und Berufsschüler um ein weiteres Highlight!“

Rückfragen & Kontakt:

Bertram Füreder

KUS-Netzwerk

bertram.fuereder @ kusonline.at

+43 699 15252578

www.kusonline.at