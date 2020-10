Sidl: EU-Klimagesetz ist Herz des Green Deals

EU-Parlament stimmte für 60 Prozent Emissionsreduktion bis 2030

Wien (OTS/SK) - Vor der finalen Plenarabstimmung über das EU-Klimagesetz freut sich SPÖ-EU-Abgeordneter Günther Sidl über die Annahme des Reduktionsziels von 60 Prozent bei Treibhausgas-Emissionen: "Das Europaparlament ist der Tempomacher beim Klimaschutz und hat dabei auch die Realisierbarkeit im Auge. Wir haben den Klimanotstand ausgerufen und wir wollen auch, dass die EU bis 2050 wirklich klimaneutral ist. Dafür ist ein starkes Gesetz mit strengen Zwischenzielen für 2030 absolut notwendig – auch als Zeichen an die Blockierer in den Mitgliedsstaaten. Das EU-Parlament verabschiedet nun ein starkes Mandat für die Verhandlungen mit dem Rat und der Kommission." ****

Eine knappe Mehrheit hatte bereits im Umweltausschuss des EU-Parlaments für eine Reduktion von 60 Prozent der Treibhausgase gestimmt. Dieser Teilerfolg wurde nun im Plenum gesichert, betont Sidl. "Leider erkennen einige Fraktionen den Ernst der Lage immer noch nicht an, und waren für schwächere Positionen. Die sozialdemokratische Fraktion mit ihrer Berichterstatterin Guteland hat sich aber durchgesetzt", merkt Sidl an und ergänzt: "Wer heute gegen aktiven Klimaschutz auftritt, der zerstört morgen Arbeitsplätze in Europa. Wir müssen als EU diese Situation als Chance erkennen und durch Forschung und Entwicklung zum globalen Vorreiter beim Klimaschutz werden. So können wir nicht nur Wohlstand und Arbeitsplätze ausbauen, sondern auch unsere natürlichen Ressourcen für kommende Generationen erhalten." (Schluss) ls

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Steinwendtner, Pressesprecherin der SPÖ-Europaabgeordneten

Tel. +32 485 26 95 32

katharina.steinwendtner @ europarl.europa.eu