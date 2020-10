Oktober-Programm im Cinema Paradiso Baden

7. „Klima & Umwelt Filmtage“, Film- und Live-Highlights

St. Pölten (OTS/NLK) - Zum mittlerweile bereits siebenten Mal laden das Cinema Paradiso und die Stadtgemeinde Baden sowie die Energie-und Umweltagentur Niederösterreich zu den „Klima & Umwelt Filmtagen“ in das Cinema Paradiso Baden. Bei der diesjährigen Ausgabe werden vom 12. bis 18. Oktober wieder eine Woche lang Filme aus den Themenbereichen Klimawandel, Artenverlust, Energiewende und Umweltveränderung - wie der Dokumentarfilm „I am Greta“ über Greta Thunberg, „2040 - Wir retten die Welt“, „Welcome to Sodom“, „Living the Change“, „Dark Eden“, „Wildes Innsbruck“ und „Rocca verändert die Welt“ - gezeigt. Dazu kommen Diskussionen mit Experten und Filmemachern beiderlei Geschlechts sowie am 8. Oktober ein spezieller „Klima-Slam“ zu den Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz.

Das weitere Filmprogramm umfasst u. a. die Krimikomödie „Eine Frau mit berauschenden Talenten“ mit Isabelle Huppert, „Es ist zu deinem Besten“, „Milla meets Moses“, „Crescendo“ und „Gott, du kannst ein Arsch sein“. Auf die „Cinema Kids“ wiederum warten „Meine wunderbar seltsame Woche mit Tess“, „Ooops 2 – Land in Sicht“, „Jim Knopf und die Wilde 13“, „Das kleine Gespenst“ und „Das schaurige Haus“. Das „Film-Café“ serviert Kaffee und Kuchen zu „Love Sarah“ (12. Oktober) und „Auf der Couch in Tunis“ (19. Oktober). Dazu gibt es am 31. Oktober als „Halloween Special“ Stanley Kubricks Zukunftssatire „A Clockwork Orange“.

Live auf der Bühne bestreiten u. a. der Erzähler Nicolai Gruninger und der Instrumentalist Marc Bruckner am 16. Oktober mit einer Auftragskomposition des Landes Niederösterreich ein Kinder-Buch-Kino-Konzert. Am 27. Oktober servieren dann Riccardo Tesi & Banditaliana mediterrane Volksmusik.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Cinema Paradiso Baden unter 02252/25 62 25 und www.cinema-paradiso.at.

