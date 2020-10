ARVAL BEYOND, der neue Strategieplan 2020-2025

Arval auf dem Weg in eine neue Ära als Vorreiter für nachhaltige Mobilität. Ziele bis 2025: Zwei Millionen geleaste Fahrzeuge, einschließlich 500.000 Elektrofahrzeuge.

Wien (OTS) - Arval kündigt eine Weiterentwicklung seines Geschäftsmodells an: Von einem Full-Service-Leasingunternehmen hin zu einem führende Unternehmen für nachhaltige Mobilitätslösungen, wobei Fahrzeuge weiterhin ein zentrales Thema spielen.

Vier innovative Angebotsinitiativen richten sich an ein breites Publikum: Nicht nur an Unternehmen, sondern auch an deren Mitarbeiter, KMUs, Privatpersonen und Partner.



Das Unternehmen hat ehrgeizige Ziele bis 2025: 2 Millionen geleaste Fahrzeuge, einschließlich 500.000 Elektrofahrzeuge.

Auf dem Weg in eine neue Welt der nachhaltigen Mobilität

Seit 30 Jahren, und dank der Unterstützung der BNP Paribas Gruppe, hat sich Arval erfolgreich auf das Geschäftsmodell Full-Service-Leasing fokussiert. Mit einem durchschnittlichen Flottenwachstum von 7,4 Prozent in den letzten fünf Jahren und mit einem Wachstum von 6,6 Prozent im September 2020 (trotz Covid-19-Pandemie) hat sich das Unternehmen fest als ein Marktführer positioniert.

Aufbauend auf dem Erfolg des vorherigen Fünfjahresplans, führte Arval 2019 eine strategische Überprüfung des Geschäftsmodells durch. Die Ergebnisse bestätigten, dass sich die Kundenerwartungen in Bezug auf Mobilität und deren Einflüsse auf die Umwelt grundlegend geändert haben. Arval hat den Anspruch, diesen neuen Anforderungen gerecht zu werden. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen Vorbereitungen getroffen, um das Potenzial der sich ergebende Möglichkeiten voll auszuschöpfen.

In den letzten Monaten haben die Auswirkungen der Pandemie das Engagement von Arval zur Transformation des Geschäftsmodells noch verstärkt. Mit diesem ehrgeizigen neuen Strategieplan, der auf einem erfolgreichen Test & Learn-Konzept mit neuen Angebotsinitiativen sowie Partnerschaften basiert, als auch in Zusammenarbeit mit den Ländergesellschaften und deren Kunden entwickelt wurde, ist Arval bestrebt, immer einen Schritt voraus zu sein.

„Arval Beyond ist ein strategischer Fünfjahresplan mit ehrgeiziger Zielsetzung: Wir wollen unser klassisches Geschäftsmodell nicht nur stärken, sondern darüber hinaus zum Branchenmaßstab für nachhaltige Mobilitätslösungen werden“, sagt Alain Van Groenendael, Arval Chairman und CEO. „Mit diesem neuen Plan bieten wir unseren Kunden ein ganzheitliches Mobilitätserlebnis und unterstützen sie insbesondere im Bereich nachhaltige Mobilität. Durch vernetzte, flexible Produkte und Dienstleistungen schaffen wir Einfachheit und bieten mit innovativen Angeboten durch neue Partnerschaften Mehrwerte“, so Van Groenendal.



Der Arval Beyond Strategieplan

Arval Beyond ist ein Unternehmensplan bis 2025 mit den folgenden ambitionierten Zielen:

Arvals Wachstums- und Profitabilitätsziele: 2 Millionen Leasingfahrzeuge in der eigenen Flotte.

Arvals Ambitionen in Bezug auf CSR und nachhaltige Mobilität: 500.000 Elektrofahrzeuge in der Flotte, 30 Prozent weniger CO2-Emissionen gegenüber 2020 und weiterhin klimaneutral zu agieren.

Transformation des Geschäftsmodells von Arval: Von einem Full-Service-Leasingunternehmen hin zu einem führenden Unternehmen für nachhaltige Mobilitätslösungen. Alle Arval-Länder werden ihren Kunden nachhaltige Mobilitätslösungen anbieten.

Um die gesetzten Ziele zu realisieren und um der Nachfrage nach neuen nachhaltigen Mobilitätslösungen gerecht zu werden, wurden vier neue Angebotsinitiativen entwickelt:

360° Mobility: Die 360°Mobilität verwandelt Arval von einem Auto-fokussierten Unternehmen in ein Mobilitätsunternehmen. Diese Angebotsinitiative stellt sicher, dass Arval allen Firmenkunden und ihren Mitarbeitenden die nachhaltigen und modernen Mobilitätsoptionen bietet, die sie benötigen. Dazu gehören E-Bike-Leasing, Carsharing, Mikromobilitätslösungen und Mobility as a Service (Maas) -Anwendungen. Im Jahr 2025 werden alle Arval-Länder ihren Kunden alternative und nachhaltige Produkte oder Dienstleistungen anbieten.

Good for you, Good for all: Arval wird eine führende Rolle beim Wandel hin zu einer nachhaltigen Mobilität einnehmen und dabei einen Beitrag zu sichereren Straßen leisten. Mit ganzheitlichen Elektromobilitäts-Angeboten hebt Arval die Limitierungen auf, die bisher mit E-Fahrzeugen in Verbindung gebracht wurden und erleichtert deren Einführung – beispielsweise durch Lade- und Beratungskonzepte. Durch Fahrsicherheitsprogramme und Versicherungsprämien, kombiniert mit Fahrerassistenzsystemen, hat sich Arval das Ziel gesetzt, einen Beitrag zu sichereren Straßen zu leisten. Durch „Good for you, Good for all“ soll die geplante Arval-Flotte im Jahr 2025 über eine halbe Million elektrifizierte Fahrzeuge verfügen, bei einer Gesamtflottengröße von zwei Millionen Fahrzeugen. Ziel ist es die durchschnittliche CO2-Emission (gegenüber 2020) um 30 Prozent zu reduzieren und eine zehnprozentige Verringerung der Gesamtunfallrate in der Arval-Flotte zu erzielen.

Connected & Flexible: Arval baut ein vereinfachtes und stark vernetztes Mobilitätsangebot auf. Die Kombination neuer Technologien und Dienstleistungen soll den Fahrern ermöglichen, in eine neue Ära der Mobilität einzutreten und ein vereinfachtes Fahrgefühl zu erleben. Mit „Connected & Flexible“ bietet Arval in der Zukunft neue Services, wie beispielsweise die automatische Bezahlung von Parkplätzen, die Fernbuchung von Autowaschanlagen, Sprachassistenzdienste – beispielsweise um ein Parkhaus oder eine Tankstelle zu finden. Bis 2025 werden mehr als 80 Prozent der Flotte von Arval vernetzt sein und ein breites Spektrum an Dienstleistungen anbieten, um dem Fahrer das Leben zu erleichtern.

Arval Inside: Seit der Gründung von Arval im Jahr 1989 sind Partnerschaften Teil der DNA. Angefangen bei Banken und Automobilherstellern bis hin zu anderen Interessengruppen. „Arval Inside“ ist eine Denkweise, eine Haltung, es geht darum, zu teilen: Wir werden mehr als bisher unsere Kernkompetenzen auch Partnern zur Verfügung stellen, um gemeinsam innovative Mobilitätsangebote zu entwickeln, die perfekt auf die Bedürfnisse der Kunden in einer Win-Win-Win-Zusammenarbeit zugeschnitten sind. Im Jahr 2025 werden alle Arval-Länder erfolgreiche Partnerschaften mit internationalen oder starken lokalen Akteuren geschlossen haben.

ÜBER ARVAL

Arval ist der Spezialist für Full-Service-Fahrzeugleasing (1,3 Millionen geleaste Fahrzeuge weltweit Ende Dezember 2019) und neue Mobilitätslösungen. Arval wurde 1989 gegründet und ist 100-prozentige Tochter der BNP Paribas. Innerhalb der Gruppe gehört Arval zum Geschäftsfeld Retail Banking & Services. www.arval.at

Über BNP Paribas

BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 202.000 Mitarbeitern in 72 Ländern vertreten, davon nahezu 154.000 in Europa. www.bnpparibas.com

Rückfragen & Kontakt:

Susanne Wegscheider, Agentur com_unit

susanne.wegscheider @ comunit.at

T +43 (0) 664 2801618