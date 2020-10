FPÖ – Vilimsky: Vernichtendes Urteil zu Türkei braucht endlich Konsequenzen

Nach Kommissionsbericht: Wenn sich die EU selbst ernst nimmt, muss sie die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei endgültig beenden

Wien (OTS) - „Die EU-Kommission hat nun der Türkei ein vernichtendes Urteil ausgestellt. Die einzige Konsequenz daraus kann nur sein, die Beitrittsverhandlungen endlich zu beenden“, erklärte heute Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europaparlament. Tatsächlich sieht der Kommissionsbericht „schwerwiegende Rückschritte in den Bereichen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Grundrechte und bei der Unabhängigkeit der Justiz“. „Wenn sich die EU selbst ernst nimmt, dann muss sie jetzt endlich ein für alle Mal die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei beenden“, so Vilimsky. „Angesichts des Agierens des Erdogan-Regimes kann man den europäischen Bürgern nicht mehr ansatzweise erklären, warum Brüssel immer noch an der Beitrittsfantasie der Türkei hängt.“

Der Bericht stelle unter anderem auch fest, dass die türkische Außenpolitik mit jener der EU kollidiere, so Vilimsky. „Gerade im Mittelmeer und gegenüber den EU-Mitgliedern Griechenland und Zypern zeigt sich die expansive und aggressive Politik Erdogans ganz besonders“, sagte der freiheitliche EU-Abgeordnete. „Da mutet es völlig absurd an, dass die Türkei weiterhin Vorbeitrittshilfe aus Brüssel kassiert oder ihr eine Erweiterung der Zollunion sowie Handelserleichterungen in Aussicht gestellt werden“, sagte Vilimsky. „Einerseits schießt Brüssel scharf gegen EU-Mitglieder wie Ungarn oder Polen, andererseits kann sich die Türkei offenbar erlauben, was sie will und wird immer noch als Beitrittskandidat geführt.“

„Die Türkei erfüllt nicht einmal ansatzweise die Kriterien für eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Ein islamisches Land mit über 80 Millionen Einwohnern aufnehmen zu wollen, ist eine Schnapsidee. Es ist höchste Zeit, diesen falschen Weg endlich auch unmissverständlich zu beenden“, so Vilimsky.

