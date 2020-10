Schieder: In Berg-Karabach gibt es keine militärische Lösung

SPÖ-EU-Delegationsleiter ruft zu Waffenruhe und Verhandlungen auf - Minsk-Gruppe muss vermitteln

Wien (OTS/SK) - In einer Debatte tauschen sich EU-Abgeordnete und EU-Außenbeauftragter Josep Borrell heute zur Eskalation des Konflikts zwischen Armenien und Aserbaidschan aus. SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder: „Die blutigen Kämpfe in Berg-Karabach müssen aufhören, es braucht eine sofortige Waffenruhe. Der Verlust von Menschenleben und die Belastung der Zivilbevölkerung sind inakzeptabel. Armenien und Aserbaidschan müssen zurück an den Verhandlungstisch, denn für diesen Konflikt gibt es keine militärische Lösung. Er kann nur diplomatisch und politisch auf Basis des Völkerrechts gelöst werden. Mit der Minsk-Gruppe der OSZE steht damit auch das passende Forum auf internationaler Ebene bereit. Vor allem die Türkei muss jede weitere Einmischung im Konflikt unterlassen. Wenn eine langfristige Lösung der Statusfrage Berg-Karabachs im Einvernehmen mit Armenien und Aserbaidschan auf Ebene der Minsk-Runde gefunden wird, kann auch die EU Hilfe anbieten und die Region wirtschaftlich stärker unterstützen. Jetzt unmittelbar geht es um Deeskalation, die Kämpfe müssen aufhören!“ up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at