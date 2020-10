Die Marke SCHÖNER WOHNEN präsentiert sich zum 60. Geburtstag modern, erfolgreich und innovativ wie nie (FOTO)

Heft-Relaunch und Marken-Weiterentwicklung begeistern Leser und Anzeigenkunden

Jubiläumsausgabe mit Anzeigenrekord / Wachstum auf zahlreichen Kanälen

Trendthema "Neues Arbeiten": Crossmediales WORKLIFE-Extra und Studie mit dem STERN

Moderner, erfolgreicher und innovativer denn je präsentiert sich SCHÖNER WOHNEN im Jubiläumsjahr 2020 in allen Bereichen der umfangreichen Markenfamilie. Was vor 60 Jahren als Zeitschrift begann, hat sich mittlerweile zu einer modernen Lifestyle-Marke und der stärksten Lizenzmarke im Living-Segment entwickelt.

"Wir bauen den SCHÖNER WOHNEN-Kosmos stetig aus, entwickeln die Marke konsequent weiter und stellen damit unsere Innovationskraft unter Beweis. Mit dem Trendthema der Stunde 'Neues Arbeiten' erschließen wir ein neues, innovatives und crossmediales Kompetenzfeld, das wir perspektivisch weiter ausbauen wollen", erklärt Matthias Frei, Publisher G+J LIVING.

Im WORKLIFE-Extraheft der Jubiläumsausgabe (11/2020, EVT: 7.10.2020) und dem WORKLIFE-Channel auf schoener-wohnen.de dreht sich alles um die Frage: Wie richten wir uns in der neuen Arbeitswelt ein, die sich gerade so fundamental verändert, stark beschleunigt durch Corona? Aufschluss liefern hier die Ergebnisse der Studie "Neues Arbeiten in Deutschland", die von SCHÖNER WOHNEN und dem STERN in Auftrag gegeben wurde.

Trotz zeitweiliger Schließung wichtiger Verkaufsstellen im Zuge der Corona-Pandemie wächst die Marke auf allen Kanälen weiter. Im Einzelverkauf konnte das Magazin im zweiten Quartal 2020 um fast 5 Prozent gegenüber Vorjahr zulegen. Und der positive Trend setzt sich weiter fort. Auch im dritten Quartal liegen alle Ausgaben im Einzelverkauf bisher deutlich über Vorjahr. Mit der Jubiläumsausgabe hält SCHÖNER WOHNEN den Anzeigenrekord aller G+J-Titel in 2020 mit insgesamt 81,5 Anzeigenseiten.

Bettina Billerbeck, Chefredakteurin SCHÖNER WOHNEN: "Zum 60. Geburtstag haben wir uns neu erfunden. Wir verstehen uns heute als Einrichtungscoach, der seine Leserinnen und Leser ermutigt und bestärkt. Gerade in unsicheren Zeiten, in denen das Zuhause wichtiger ist denn je, bewähren sich Empathie beim Blattmachen und die Kraft einer vertrauten Marke. Wir freuen uns sehr, dass wir sowohl unsere Leserinnen und Leser als auch die Anzeigenkunden begeistern können."

Auch im Digitalen überzeugt SCHÖNER WOHNEN: 2020 ist das erfolgreichste Jahr seit Bestehen von schoener-wohnen.de. Die Website erreicht monatlich im Durchschnitt ca. 2 Mio. Unique User (laut AGOF), einem Plus von ca. 90 Prozent um Vorjahr. Und auch der SCHÖNER WOHNEN-Shop begeistert immer mehr Menschen.

Andrea Fischer, Geschäftsführerin G+J LIVING Digital GmbH: "Living-Inspiration und nützliche Tipps sind gerade gefragt wie nie. Diesem wachsenden Interesse kommen wir auf schoener-wohnen.de nach und erweitern die Themen sukzessive um Channels wie Garten, Smart-Home oder Neues Arbeiten. Seit Anfang des Jahres erleben wir eine wachsende Bereitschaft auch Möbel online zu kaufen. Der SCHÖNER WOHNEN-Shop profitiert davon und entwickelt sich sehr erfreulich - hier vertrauen die Menschen unserer Vorauswahl der Marken und unserem damit verbundenen Qualitätsversprechen. Zuletzt waren Outdoormöbel und die neuen Leuchten der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion besonders gefragt."

Das veränderte Konsumverhalten spürt man auch bei der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion, die sich zu ihrem 20. Geburtstag immer größerer Beliebtheit erfreut. Frank Stahmer, Executive Director BRANDS: "Gerade in der Krise zeigt sich wieder einmal die unglaubliche Kraft und das Vertrauen in die Marke SCHÖNER WOHNEN. Trotz zeitweiliger Schließung des Handels verkaufen sich unsere Möbel deutlich über Vorjahr, und wir konnten eine Vielzahl neuer Handelspartner für uns gewinnen. Auch unsere Home-Produkte sind ebenso alle ausnahmslos erfolgreich. Das Bedürfnis der Menschen, das eigene Zuhause gerade jetzt zu verschönern, bedienen wir mit SCHÖNER WOHNEN perfekt - und die SCHÖNER WOHNEN Farbe geht durch die Decke, ebenso wie unsere Jubiläumsprodukte."

Den Abschluss des Jubiläumsjahres bildet die Geburtstagsausgabe (11/2020) mit insgesamt 228 Seiten, dem 60-seitigen Extraheft WORKLIFE und dem 40-seitigen Sonderteil zum 60. Geburtstag. Darin findet sich das Finale der Serie "60 Jahre Wohnkultur" und ein großes Special zum Thema Möbel made in Germany. Im Essay von Chefredakteurin Bettina Billerbeck "Nie war das Zuhause wichtiger als heute" geht es um das außergewöhnliche Wohn-Jahr 2020 und wie Corona sich aufs Wohnen und Einrichten auswirkt. Beim großen Jubiläumsgewinnspiel gibt es die Chance auf ein SCHÖNER WOHNEN-Traumhaus von SchwörerHaus, MSC-Kreuzfahrten und Steigenberger-Hotelgutscheine im Gesamtwert von über 400.000 Euro.

