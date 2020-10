Nachhaltigkeit beim Renovieren für 50 Prozent wichtig

Isolierung, Beschattung und neue Fenster stehen auf der To-do-Liste ganz oben

Wien (OTS) - Das Thema Nachhaltigkeit ist für jeden zweiten Österreicher beim Renovieren wichtig. Ein Viertel plant in naher Zukunft ein Projekt. Isolierung, Beschattung und neue Fenster stehen auf der To-do-Liste ganz oben.

Die Österreicher bauen und renovieren fleißig: Ein Drittel (34 Prozent) der Österreicher hat in den letzten beiden Jahren Bau- oder Renovierungsarbeiten durchgeführt, mehr als ein Viertel (28 Prozent) plant ein Projekt in den kommenden zwei bis drei Jahren. Dass Nachhaltigkeit und Umweltschutz hier wesentliche Themen waren, zeigt die Trendumfrage von ImmoScout24: Bei bereits umgesetzten Projekten spielten sie für beinahe die Hälfte (48 Prozent) eine sehr große Rolle. Bei zukünftigen Bau- und Renovierungsarbeiten sieht die Lage ähnlich aus, hier sind Nachhaltigkeit und Umweltschutz für 43 Prozent sehr wichtig.

Isolierung, Beschattung und Fenster stehen im Fokus

Gefragt nach den konkret geplanten Vorhaben, stehen Maßnahmen im Vordergrund, die sich auf die Energieeffizienz der Gebäude bzw. Wohnungen auswirken. So geben die Befragten an, am ehesten eine Verbesserung der Isolierung (28 Prozent), die Installation von Beschattungselementen wie Außenrollos bzw. Grünfassaden (28 Prozent) oder die Montage neuer Fenster (22 Prozent) in Angriff nehmen zu wollen. Auch die Umsetzung von Smart Home-Lösungen können sich 22 Prozent zumindest eher vorstellen. Was in geringerem Maße auf der Agenda steht, sind die Installation von Klimaanlagen (17 Prozent) und Sprachassistenten (15 Prozent).

Österreichern ist Energieeffizienz und stromsparende Beleuchtung besonders wichtig

Abseits der geplanten Maßnahmen wurde im Zuge der Trendumfrage auch die Wichtigkeit baulicher Maßnahmen abgefragt. Als unbedingt erforderlich erachten die Österreicher die hohe Energieeffizient von Gebäuden (62 Prozent), gefolgt von stromsparender Beleuchtung (49 Prozent). Mit etwas Abstand folgt die Beschattung von Gebäuden zur Kühlung (39 Prozent).

Eine untergeordnete Rolle spielt für den durchschnittlichen Österreicher derzeit die Nutzung alternativer Energieformen zur Beheizung und Kühlung. Nur ein Viertel der Befragten stuft diese Maßnahme als unbedingt erforderlich ein. In höheren Bildungsschichten mit Matura bzw. Universitätsabschluss steht dieses Thema hingegen hoch im Kurs: Hier sehen drei Viertel die Nutzung von Solarenergie als unbedingt erforderlich an.

Über die Studie:

*) Für die Studie „Nachhaltigkeit und Wohnen“ hat Integral Markt- und Meinungsforschung im Jänner 2020 für ImmobilienScout24 rund 500 Österreicher/innen von 18 bis 69 Jahren online repräsentativ für diese Zielgruppe befragt.

Über ImmoScout24

ImmoScout24 ist seit Jänner 2012 mit einem österreichischen Marktplatz online (ImmoScout24.at). Gemeinsam mit Immobilien.net, immodirekt.at und immosuchmaschine.at verzeichnet das Netzwerk jeden Monat rund 3,5 Millionen Besuche, die Nutzer können dabei unter rund 133.000 Immobilienangeboten wählen. Für den Erfolg von Scout24 in Österreich sind rund 60 Mitarbeiter in Wien verantwortlich. ImmoScout24 gehört zur Scout24-Gruppe, einem führenden Marktplatz im Immobilienbereich in Deutschland. Weitere Informationen unter ImmoScout24.at.

Rückfragen & Kontakt:

Maria Hirzinger

Extern für ImmoScout24 tätig

Tel.: 0043 699 195 444 62

E-Mail: maria.hirzinger_ext @ scout24.com