KnowledgeLounge: Neue Eventreihe rund um Lernen und Wissensvermittlung

Am 30.9.2020 fand die erste KnowledgeLounge mit einem Impuls-Vortrag des Neurodidaktik-Experten Dr. Hannes Horngacher zum Thema „Wie lernt der Mensch?“ im einem Wiener Hotel statt.

Die Veranstaltungsreihe KnowledgeLounge dient dem Austausch zu den Themen betriebliche Weiterbildung und digitale Akademien und bietet Impulse am neuesten Stand der Wissenschaft. Die nächsten spannenden Vorträge in dieser Reihe sind bereits in Vorbereitung und wir freuen uns sehr, dass die erste Veranstaltung so ein großer Erfolg war. DI (FH) Gregor Cholewa

Wien (OTS) - Zahlreiche HR-Verantwortliche und Lernbeauftragte folgten der Einladung des Digital Learning-Experten und MicroLearning-Erfinders KnowledgeFox und verbrachten einen inspirierenden Nachmittag mit „Brain Food“ zu gehirngerechtem Lernen und digitaler Didaktik.

Die Art wie wir lernen und die Methoden der Wissensvermittlung befinden sich aktuell in einem massiven, digitalen Transformationsprozess. Bei all den technologischen Möglichkeiten die Blended Learning und digitale Didaktik bieten, sollte der Fokus stets auf den Menschen und seine Möglichkeiten zu lernen gerichtet sein.

Daher standen Neurodidakitk, das menschliche Gehirn uns seine Fähigkeiten, zur Premiere der KnowledgeLounge im Mittelpunkt. Im Rahmen seines lebendigen Vortrags erzählte dabei Dr. Hannes Horngacher wie gehirngerechtes Lernen und Lehren funktionieren und welche Cocktails in Form von Dopamin, Serotonin & Co notwendig sind, um erfolgreich Wissen aufzunehmen.

Anschließend an den Vortrag wurde auf der Terrasse des Hotel Andaz lebhaft über die neuen Erkenntnisse diskutiert. Unter den Gästen befanden sich Lernbeauftrage zahlreicher österreichischer Unternehmen und Bildungseinrichtungen wie voestalpine, Siemens, Med Uni Graz, Resch & Frisch, WKO und viele mehr.

Die nächste KnowledgeLounge ist bereits in Planung und soll im Dezember stattfinden.

