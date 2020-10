Medicom kündigt neues Werk zur Herstellung von Masken in den USA an

Montreal (ots/PRNewswire) - Die Medicom Group ("Medicom"), einer der weltweit führenden Hersteller von chirurgischen und Atemschutzmasken, gab heute den Ausbau seiner US-amerikanischen Maskenfertigung bekannt. Das Unternehmen errichtet ein zweites Werk mit der dreifachen Fläche des aktuellen Werks von United Medical Enterprises in Augusta, Georgia.

In der neuen Produktionsstätte, die ebenfalls in der Region Augusta angesiedelt ist, werden modernste Anlagen mit Spitzentechnologie für die Produktion von chirurgischen und N95-Masken eingesetzt. Mehrere neue Maschinen sind bereits vor Ort und weitere sollen in den kommenden Wochen eintreffen. Die zusätzliche Produktionskapazität wird es Medicom ermöglichen, während des laufenden COVID-19-Ausbruchs das Angebot an medizinischen Masken und Atemschutzmasken vom Typ N95 für den US-Markt zu erhöhen und sicherzustellen, dass die USA für zukünftige Bedürfnisse gut gerüstet sind.

"Die Marke Medicom steht seit über 32 Jahren für Zuverlässigkeit im Bereich von persönlichen Schutzausrüstungen", äußerte sich Guillaume Laverdure, President und Global Chief Operating Officer von Medicom. "Die Diversifizierung der Produktion ist schon seit langem eine unserer Strategien bei Medicom, und wir freuen uns, ankündigen zu können, dass wir unsere Produktion in den USA vervierfachen, damit wir Produkte liefern können, mit denen sich die Angehörigen der Gesundheitsberufe für die kommenden Jahre schützen können. Wir haben uns dafür entschieden, in Augusta, Georgia, zu bleiben, da wir dort viele langjährige Mitarbeiter mit jahrelanger Expertise in der Maskenherstellung haben, die eine reibungslose Expansion gewährleisten werden."

Im Laufe der letzten Monate hat Medicom zusätzlich zu dem heute angekündigten neuen US-Standort weitere Fabriken in Singapur, dem Vereinigten Königreich und Kanada sowie eine zweite Fabrik in Frankreich errichtet und die Kapazitäten in den bestehenden Fabriken in Frankreich, China und Taiwan erweitert.

Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung im Bereich der wissenschaftlichen Infektionskontrolle, einem umfangreichen internationalen Netzwerk von Rohstofflieferanten und strategisch über drei Kontinente verteilten Produktionsbetrieben ist Medicom zu einem sehr gefragten Partner für Regierungen und Gesundheitseinrichtungen auf der ganzen Welt geworden, die eine zuverlässige, qualitativ hochwertige lokale Produktion von Gesichtsmasken, medizinischen Kitteln und anderer Schutzkleidung jetzt und in Zukunft sicherstellen wollen.

Die Medicom Group gehört zu den weltweit führenden Herstellern und Vertreibern qualitativ hochwertiger Einwegprodukte zur Infektionskontrolle zwecks Prävention für die Märkte Medizin, Zahnmedizin, Industrie, Tiergesundheit, Laborwesen, Einzelhandel, Gesundheit und Wellness. Medicom vertreibt Produkte zur Infektionskontrolle unter den Marken Medicom, Ritmed, Ocean Pacific, Hedy, Kolmi und Hopen. Tochtergesellschaften von Medicom sind unter anderem Kolmi-Hopen in Angers, Frankreich, Medicom Asia in Hongkong, KHM Engineering in Singapur und Medicom HealthPro Limited im Vereinigten Königreich.

Medicom verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Deckung der Nachfrage nach Persönlicher Schutzausrüstung im Fall einer Pandemie. Medicom wurde 1988 gegründet, um den dringenden Bedarf an medizinischen Handschuhen während der weltweiten HIV-Krise zu erfüllen. Seitdem fungierte das Unternehmen während mehrerer Epidemien als zuverlässiger Lieferant von Lösungen zur Infektionskontrolle, darunter bei der Vogelgrippe, SARS, H1N1 und Ebola.

