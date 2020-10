Agendia, HiSS Diagnostics und PathoNext bieten Brustkrebspatientinnen in Deutschland lokale Tests mit MammaPrint und BluePrint an

Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Agendia Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Präzisionsonkologie für Brustkrebs, gibt heute die Verfügbarkeit lokaler Tests mit seinem CE-gekennzeichneten MammaPrint® und BluePrint® Kit zur Ermittlung des Metastasierungsrisikos und der molekularen Subtypisierung bei frühem Brustkrebs bekannt. Die Tests werden vom PathoNext-Labor in Leipzig angeboten. Somit werden Brustkrebspatientinnen in Deutschland in Zukunft im eigenen Land Zugang zu einem hochmodernen Genomic Profiling haben.

Der Trend zur Präzisionsonkologie sorgt dafür, dass mehr Ärzte denn je zuvor genomische Tests in ihre routinemäßige klinische Praxis integrieren. Diese wichtigen Informationen helfen ihnen, das Behandlungsschema ihrer Patientinnen fundiert individuell zu bestimmen, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

MammaPrint analysiert 70 Gene, die am stärksten mit dem Wiederauftreten von Brustkrebs assoziiert sind, um ein binäres Low Risk- oder High Risk-Ergebnis eines Krebsrezidivs zu erhalten, während BluePrint 80 Gene analysiert, die den Brustkrebs einer Patientin in funktionelle molekulare Subtypen einteilen. Diese Tests wurden in der Vergangenheit im Labor von Agendia in Irvine, Kalifornien durchgeführt, und dieser zentralisierte Testdienst wird auch weiterhin angeboten.

Immer mehr Länder fordern jedoch für die Erstattung der Testkosten die Durchführung lokaler Tests. Um dem spezifischen Bedarf an Tests in anderen Ländern außerhalb des Einzugsgebiets des Zentrallabors von Agendia gerecht zu werden, wurde das NGS-basierte MammaPrint® BluePrint® Kit für Brustkrebsrezidive und die molekulare Subtypisierung entwickelt. Dieses CE-gekennzeichnete Kit ist eine auf RNA-Sequenzierung basierende Version des bestehenden Microarray-basierten MammaPrint- und BluePrint-Tests. Die analytische und klinische Validität des NGS-Kits wurde nachgewiesen und in Fachzeitschriften mit Peer-Review veröffentlicht.

PathoNext wird in Partnerschaft mit Agendia die Tests in Deutschland durchführen und mit HiSS, dem Vertriebspartner von Agendia in Deutschland, zusammenarbeiten. PathoNext wird seine bestehende Infrastruktur nutzen, um MammaPrint und BluePrint in eigenen Labors durchzuführen, wobei NGS-Instrumente zur Analyse von Patientinnenproben verwendet werden. HiSS deckt ein breites Spektrum von Fachgebieten ab, darunter Onkologie und Zellbiologie. Beide Unternehmen werden zusammenarbeiten, um Patientinnen in Deutschland Zugang zu MammaPrint und BluePrint Tests zu ermöglichen.

Mark Straley, CEO von Agendia, sagte dazu: "Wir freuen uns sehr, dass unser NGS-Kit auf dem deutschen Markt erhältlich ist. Wir sind davon überzeugt, dass PathoNext die gleiche hochwertige Leistung wie bei ihren anderen Tests erbringen wird. Gemeinsam werden wir in Deutschland jährlich fast 25.000 Frauen, bei denen Brustkrebs diagnostiziert wurde, unsere hochwertigen Tests zur Verfügung stellen."

Brustkrebs ist die häufigste Krebsart bei Frauen. Mit 355.000 Neuerkrankungen pro Jahr tritt er bei jeder achten Frau in Europa auf. Die Vorteile der Identifizierung von Frauen, die möglicherweise keinen signifikanten Nutzen hinsichtlich Lebensqualität und Kosten aus einer Chemotherapie ziehen, sind beträchtlich. Durch die Bereitstellung sowohl zentralisierter als auch dezentralisierter Testoptionen wird der Zugang der Patientinnen zu den MammaPrint- und BluePrint-Tests verbessert.

Prof. Dr. Jörg Gabert, der Geschäftsführer von PathoNext, fügte hinzu: "Angesichts der weltweit wachsenden Brustkrebsbelastung und der steigenden Inzidenz der Diagnosen sind MammaPrint und BluePrint von Agendia eine perfekte Ergänzung für unseren Molekularpathologiebereich. Wir freuen uns, Brustkrebspatientinnen zu helfen, sowohl im Hinblick auf den Erhalt einer richtigen Diagnose als auch hinsichtlich der Wahl einer vollständig personalisierten Behandlung."

Informationen zu PathoNext

Die PathoNext GmbH ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf die neuen Techniken der Hochdurchsatz-DNA-Sequenzierung spezialisiert hat. Diese werden im Allgemeinen unter dem Begriff "Next-Generation Sequencing" (NGS) zusammengefasst. Die Verfahren dienen der Identifizierung von genetischen Veränderungen zum Nachweis von relevanten Punktmutationen, Insertionen, Deletionen, Translokationen und Mikrosatelliteninstabilitäten und haben weite Bereiche der Pathologie und Onkologie revolutioniert. Mittels NGS lassen sich Erkrankungen genauer differenzieren und der Therapieerfolg von Medikamenten - beispielsweise bei Tumorerkrankungen - besser einschätzen.

Darüber hinaus beschäftigt sich PathoNext mit der bioinformatischen Auswertung von Big Data und der Entwicklung spezieller Gen Panels für einen verlässlichen Nachweis genetischer Veränderungen. Das Unternehmen ist nach DIN ISO 17025 akkreditiert. Für Informationen über PathoNext besuchen Sie bitte www.pathonext.de.

Informationen zu HiSS

Die HiSS Diagnostics GmbH in Freiburg verfügt über 30 Jahre Erfahrung als vertrauenswürdiger Anbieter von Diagnostikprodukten für die Onkologie und Molekularbiologie und ist langjähriger Vertriebspartner von Agendia. Als kompetenter Berater für deutsche Patientinnen bei der Durchführung von MammaPrint- und BluePrint-Tests war HiSS auf der Suche nach einem geeigneten Labor zur Durchführung der Tests innerhalb Deutschlands und hat nun in PathoNext einen kompetenten Partner gefunden. Somit sind die gesetzlichen Voraussetzungen für die Kostenerstattung erfüllt. HiSS Diagnostics ist gemäß ISO 13485:2016 akkreditiert. Für weitere Informationen über HiSS Diagnostics besuchen Sie bitte www.hiss-dx.de.

Informationen zu Agendia

Agendia ist ein Präzisions-Onkologieunternehmen mit Sitz in Irvine, Kalifornien, das sich verpflichtet hat, Brustkrebspatientinnen im Frühstadium und ihren Ärzten die Informationen zu liefern, die sie benötigen, um die effektivsten Entscheidungen für die Behandlung zu treffen. Das Unternehmen bietet derzeit zwei kommerziell erhältliche genomische Profiling-Tests an, die sich auf klinische und praktische Evidenz stützen. MammaPrint®, der 70-Gen-Brustkrebs-Rezidiv-Test, und BluePrint®, der 80-Gen-Test zur molekularen Subtypisierung, bieten ein umfassendes genomisches Profil, das Ärzten dabei hilft, in der prä- und postoperativen Behandlungsphase fundiertere Entscheidungen zu treffen. Durch die Entwicklung evidenzbasierter neuartiger Genomtests und die Durchführung bahnbrechender Forschungsarbeiten bei gleichzeitigem Aufbau eines Datenarchivs, das bei der Behandlung von Brustkrebs helfen soll, will Agendia die Ergebnisse für die Patientinnen verbessern und die sich entwickelnden klinischen Bedürfnisse von Brustkrebspatientinnen und ihren Ärzten bei jedem Schritt von der Erstdiagnose bis zur Krebsfreiheit unterstützen.

Informationen über Agendias Tests und laufende Studien finden Sie hier: www.agendia.com.

