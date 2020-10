15 Jahre Kino im Kesselhaus in Krems

Jubiläumswoche mit Best-of-Lieblingsfilmen und mehr ab 7. Oktober

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Kino im Kesselhaus am Campus Krems feiert in diesem Monat sein 15-jähriges Bestehen und lädt aus diesem Anlass von morgen, Mittwoch, 7., bis Sonntag, 11. Oktober, zu einer Jubiläumswoche mit Best-of-Lieblingsfilmen, der Premiere des Films „Das Fieber“ inklusive Gespräch mit der Regisseurin Katharina Weingartner morgen, Mittwoch, 7. Oktober, einem Doppel-Livekonzert von Lukas Lauermann und Violetta Parisini am Donnerstag, 8. Oktober, dem Kindermusiktheater „Der Zaubergarten“ am Samstag, 10. Oktober, gesonderten Eintrittspreisen, Gewinnspielen etc.

Auch der Rest des Oktober-Spielplans des Kremser Programmkinos bringt jede Menge Filmkultur sowie einige Specials: am Donnerstag, 15. Oktober, einen Infoabend für Pädagogen und Pädagoginnen, am Freitag, 16. Oktober, im Rahmen der Kinotour des Österreichischen Alpenvereins Franz Walters Film „Tage draußen“ samt anschließender Diskussion, am Samstag, 24. Oktober, ein Filmgespräch mit der Historikerin Daniela Finzi zu David Tebouls „Sigmund Freud. Jude ohne Gott“, am Montag, 26. Oktober, im Rahmen des „Kinder.Kunst.Festes“ den für Kinder ab sechs Jahren empfohlenen Film „Der blaue Tiger“ im Kino.Raum.Labor sowie am Samstag, 31. Oktober, im Zuge von „Wachau in Echtzeit“ Charlie Chaplins „Modern Times“ aus dem Jahr 1936 samt Live-Musik.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Kino im Kesselhaus unter 02732/90 80 00 und www.kinoimkesselhaus.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse