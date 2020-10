ÖHV zu Wiener Gästeregistrierung ab November: Gastgeber brauchen Lösung jetzt

Seit der Vorwoche müssen in Wien Gäste registriert werden, Stadt und WKW arbeiten an einer Lösung für November. Dabei gibt es schon funktionierende Systeme.

Wien (OTS) - Dass Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien jetzt ein Gästeregistrierungstool testen, würde der Generalsekretär der Österreichischen Hoteliervereinigung, Dr. Markus Gratzer, prinzipiell begrüßen: Doch die Wiener Betriebe brauchen schon seit vergangener Woche eine funktionierende Lösung und die von Stadt und Wirtschaftskammer geht erst im November in Vollbetrieb: „Bis Stadt und Wirtschaftskammer mit ihrem Angebot startklar sind, brauchen die Betriebe andere Lösungen wie darfichrein.at, das sich in Deutschland und Österreich bereits bewährt hat“, so Gratzer. Warum sie im November auf ein neues System umstellen sollten, bleibt offen. Besser wäre daher, würden Stadt und Wirtschaftskammer die Kosten für Entwicklung und Test des x-ten Angebots sparen und stattdessen den Betrieben die Kosten für funktionierende Systeme ersetzen: „Das hat nur Vorteile: Die Betriebe würden nicht erst in einem Monat den Vorschriften entsprechen, kein unnötiger Systemwechsel im laufenden Betrieb und die sofortige Entlastung der Betriebe: Besser geht es nicht!“ Die ÖHV steht für Gespräche über diese schnelle und effiziente Lösung im Sinn der Betriebe jederzeit zur Verfügung.

