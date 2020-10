Theater, Kabarett, Lesungen und mehr

Von „Glücklich geschieden“ in Schwechat bis „Herr Rolf, der Werwolf“ in Raabs an der Thaya

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Theater Forum Schwechat steht von heute, Dienstag, 6., bis Freitag, 9. Oktober, jeweils ab 20 Uhr der Kabarettabend „Glücklich geschieden“ auf dem Spielplan, in dem sich Birgit Braunrath und Guido Tartarotti als „Getrenntes Doppel mit einvernehmlicher Humorregelung“ präsentieren. Nähere Informationen und Karten beim Theater Forum Schwechat unter 01/707 82 72, e-mail karten @ forumschwechat.com und www.forumschwechat.com.

Im Rahmen des „Kabarett & Comedy Festivals“ Krems, das heuer unter dem Motto „Humor trotz(t) Corona" steht, laden die Science Busters morgen, Mittwoch, 7. Oktober, zu ihrer „Global Warming Party“. Am Dienstag, 13. Oktober, gestalten dann Gerhard Polt und die Well-Brüder einen „Bairischen Abend“ der besonderen Art; Beginn im Stadtsaal Krems ist jeweils um 19 Uhr. Karten u. a. unter 02732/73300-40; nähere Informationen unter www.kabarettundcomedy.com.

Im Literaturhaus NÖ in Krems/Stein wiederum werden am Donnerstag, 8. Oktober, unter dem Titel „Vom Benennen der Schwärze" Norbert Gstrein („Als ich jung war“) und Josef Haslinger („Mein Fall“) auf die Bühne gebeten; durch den Abend führt Klaus Zeyringer. Beginn ist um 19 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Literaturhaus NÖ unter 02732/728 84, e-mail office @ literaturhausnoe.at und www.literaturhausnoe.at.

Ebenfalls am Donnerstag, 8. Oktober, begibt sich Dietmar Grieser ab 19 Uhr im Haus der Kunst in Baden in seiner Lesung „Best of Beethoven“ auf die Spur des Komponisten. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen bei der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Baden unter 02252/868 00-521 und e-mail maria.peschka @ baden.gv.at.

Im Cinema Paradiso Baden wiederum findet am Donnerstag, 8. Oktober, ab 19.30 Uhr im Rahmen der 7. „Klima & Umwelt Filmtage Baden“ ein „Klima-Slam“ statt, bei dem die Teilnehmenden zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz dichten, rappen und lesen. Nähere Informationen beim Cinema Paradiso Baden unter 02252/25 62 25 und www.cinema-paradiso.at/baden.

In der „babü” in Wolkersdorf steht am Donnerstag, 8. Oktober, ab 20.30 Uhr „(K)ein Kabarett" von und mit Gerhard Gradinger auf dem Programm. Nähere Informationen und Karten in der „babü” Wolkersdorf unter 02245/4304, e-mail babue.wolkersdorf @ gmx.at und www.babue.com.

Am Donnerstag, 8. Oktober, laden auch die Waldviertel Akademie, die Klimamodellregion „Unser Klima Retzer Land“, die Stadtgemeinde Hardegg und der Nationalpark Thayatal unter dem Motto „Zeit für neue Zukunfts-Perspektiven“ zu einer Podiumsdiskussion in das Nationalparkhaus Hardegg. Ab 19 Uhr diskutieren dabei der Meteorologe Herbert Formayer von der BOKU, der Ökologe Franz Maier (ENU/Umweltdachverband) und die Ökonomin Sigrid Stagl von der WU Wien über „KLIMAkrise – WIRTSCHATSkrise – BIODIVERSITÄTSkrise“; Moderation: Thomas Weber, Herausgeber von „Biorama“. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen und Anmeldungen unter 02949/7005-0 und e-mail office @ np-thayatal.at bzw. www.np-thayatal.at.

Im Wald4tler Hoftheater in Pürbach feiert am Donnerstag, 8. Oktober, ab 20.15 Uhr die Komödie „Das Ende vom Anfang“ von Sean O'Casey in der Regie von Hanspeter Horner Premiere; es spielen Lisa Stern, Michael Rosenberg und Robert Kolar. Folgetermine: 10., 11., 15., 16., 17., 18., 22, 23. und 24. Oktober jeweils ab 20.15 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Wald4tler Hoftheater Pürbach unter 02853/784 69, e-mail office @ hoftheater.at und www.hoftheater.at.

Am Freitag, 9. Oktober, veranstaltet das Literaturhaus Europa in Kooperation mit dem Festival „Glatt & Verkehrt“ in Stierschneiders Weinhotel Wachau in Spitz den literarisch-musikalischen Abend „Worte und Töne“: Dörte Lyssewski liest dabei ab 19 Uhr, begleitet von Aliosha Biz an der Geige, aus dem Roman „Der Engelherd“ der in Sibirien geborenen Autorin Olga Martynova, die auch für ein Autorinnen-Gespräch zur Verfügung steht. Nähere Informationen unter 02732/90 80 30-322; Karten unter www.literaturhauseuropa.eu.

In der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk gastiert am Freitag, 9. Oktober, ab 20 Uhr Thomas Maurer mit seinem aktuellen Programm „Woswasi“. Nähere Informationen und Karten bei der Wachau Kultur Melk GmbH. unter 02752/540 60, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.wachaukulturmelk.at.

Kabarett steht am Freitag, 9. Oktober, auch im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf auf dem Programm, wenn Manuel Rubey um 18.30 und 20.30 Uhr mit seinem „Goldfisch“ die Bühne betritt. Am Samstag, 10. Oktober, folgt ab 19.30 Uhr ein Gastspiel der Neuen Bühne Wien mit Dan Gordons Theaterfassung des Films „Rainman“ mit Tom Cruise und Dustin Hoffman aus dem Jahr 1988 (Regie: Marcus Strahl). Nähere Informationen und Karten beim Konzerthaus Weinviertel unter 02956/2204-16, e-mail tickets @ konzerthaus-weinviertel.at und www.konzerthaus-weinviertel.at.

Bei den Herbsttagen Blindenmarkt steht heuer coronabedingt die Operettenrevue „Freunde, das Leben ist lebenswert" mit Musik von Franz Lehár, Robert Stolz, Nico Dostal und Oscar Straus auf dem Programm; Premiere in der Ybbsfeldhalle ist am Freitag, 9. Oktober, ab 19.30 Uhr. Folgevorstellungen: 11. Oktober ab 17 Uhr, 17. Oktober ab 15 und 19.30 Uhr, 24. Oktober ab 19.30 Uhr sowie 26. Oktober ab 16 Uhr. Zudem steht am Sonntag, 11. Oktober, ab 11 Uhr die Matinee „Gscheit geblödelt" mit Alexander Kuchinka und Robert Kolar auf dem Programm. Nähere Informationen und Karten bei den Herbsttagen Blindenmarkt unter 07473/666 80 und 07473/22 17 18, e-mail karten @ herbsttage.at und www.herbsttage.at.

Am Samstag, 10. Oktober, startet das Landestheater Niederösterreich -in Zusammenarbeit mit dem Institut für jüdische Geschichte Österreichs, dem Museum Niederösterreich, dem Verein MERKwürdig in Melk, dem Stadtarchiv St. Pölten u. a. - mit einem Stadtspaziergang zum jüdischen Leben in St. Pölten das Format „Erinnerungsbüro“ mit Theater, Gesprächen und Stadtspaziergängen zur Geschichte St. Pöltens und Niederösterreichs. Start der Tour mit Bettina Kerl und Julia Engelmayer ist um 17 Uhr vor der ehemaligen Synagoge; nähere Informationen beim Landestheater Niederösterreich unter 02742/90 80 80-600 und www.landestheater.net.

Unter dem Titel „Abendstunde der Kunst & Kronen“ öffnet eine mehrteilige Inszenierung von Melanie Thiemer die Türen zu besonderen Schauplätzen im Stift Klosterneuburg, wobei die Besucher im Rahmen von Performances unterschiedliche Epochen der Zeitgeschichte durchschreiten. Die nächsten Termine sind für 10. und 17. Oktober ab 18 Uhr, 18. Oktober ab 16.30 Uhr sowie 23. Oktober und 6. November ab 19 Uhr angekündigt. Nähere Informationen unter 02243/411-182 und e-mail presse @ stift-klosterneuburg.at; Karten unter www.stift-klosterneuburg.at.

Schließlich präsentiert das Festival „Szene Waldviertel“ am Samstag, 10. Oktober, im Lindenhof in Raabs an der Thaya ab 16 Uhr „Robinson Crusoe – Reif für die Insel“ und ab 20 Uhr „Herr Rolf, der Werwolf – Eine tierisch-mystische Comedy-Show“. Nähere Informationen unter 02982/202 02 und e-mail office @ sbw.at; Karten unter www.szenewaldviertel.at.

Alle Veranstaltungen gemäß aktueller Covid-19-Verordnungen und derzeitigem Stand.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse