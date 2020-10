Wöginger: Unser Ziel ist es, Menschen in Beschäftigung zu bringen

Aktuelle Aussprache zum Arbeitsmarkt im Sozialausschuss

Wien (OTS) - Unser Ziel ist es, Menschen in Jobs bringen. Denn das bedeutet Einkommen, soziale Absicherung, sichert Wohlstand und belebt den Konjunkturkreislauf. Die Zahl von 404.709 beim Arbeitsmarktservice (AMS) gemeldeten Personen ist zwar immer noch hoch, aber gegenüber der Vorwoche sind die Arbeitslosenzahlen um 900 und gegenüber Ende September um 4.000 gesunken, stellte heute, Dienstag, ÖVP-Klubobmann und Sozialsprecher Abg. August Wöginger anlässlich der heutigen Sitzung des Sozialausschusses fest, bei dem eine Aktuelle Aussprache mit den AMS-Vorständen auf der Tagesordnung steht.

Als positives Modell sieht Wöginger vor allem die Kurzarbeit, mit der man sowohl den Beschäftigten als auch den Unternehmern helfe. Seit Freitag können Unternehmen die Phase 3 der Kurzarbeit bis maximal Ende März 2021 beim Arbeitsmarktservice (AMS) beantragen. Es schaffe Planungssicherheit für die bevorstehenden Herbst- und Wintermonate. Für betroffene Arbeitnehmer ändere sich nichts, "sie erhalten je nach Einkommen weiterhin zwischen 80 und 90 Prozent ihres Nettogehalts oder Lohns".

Notwendig sei zudem, Mitarbeiter/innen, die derzeit keine Jobchancen haben, eine qualifizierte berufliche Neuorientierung zu geben. Der Klubobmann wies darauf hin, dass von der Bundesregierung 700 Millionen Euro in die Qualifizierung von Arbeitssuchenden investiert würden. So wird die berufliche Umorientierung mit einem Bildungsbonus von vier Euro pro Tag zusätzlich zum Arbeitslosengeld gefördert, wenn eine arbeitslose Person im Auftrag des AMS an einer zumindest viermonatigen Qualifizierungsmaßnahme teilnimmt. Der Beschluss für diese Maßnahme erfolgte im September-Plenum einstimmig. Diese Maßnahme sei in der derzeitigen Situation enorm wichtig und werde letztendlich den Menschen helfen, so Wöginger.

"Diese Bundesregierung und die Regierungsfraktionen unternehmen seit Monaten alles, um diese weltweite Pandemie und die daraus folgende Wirtschaftskrise zu bekämpfen", schloss der Klubobmann. (Schluss)

