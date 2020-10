PALLAS CAPITAL strukturiert Markteintritt der AUDAX GmbH in Österreich

Wien (OTS) - Die AUDAX GmbH ist eine deutschlandweit agierende Projektentwicklungsgesellschaft, welche von den Partnern Peter Weis, David Kink und Sascha Dragone gegründet wurde. Zusammen mit der LeitWerk AG als Schwesterunternehmen kann auf 25 Jahre Erfahrung in der Projektentwicklung und Projektsteuerung zurückgegriffen werden.



Im Zuge der langjährigen Zusammenarbeit zwischen der PALLAS CAPITAL Advisory AG und der AUDAX in Deutschland konnte nun auch ein erstes Projekt in Wien strukturiert werden, welches den Markteintritt in Österreich besiegelt. Das eingespielte Team der AUDAX und PALLAS CAPITAL möchte auch in Zukunft weitere Projekte in Österreich gemeinsam umsetzen.



Zum Deal Team der PALLAS CAPITAL gehörte bei dieser Transaktion Mathias Braun und Peter Jagenbrein.



PALLAS CAPITAL unter der Leitung von Florian Koschat und Helmut Kogler unterstützt seit vielen Jahren erfolgreich Projektentwickler im deutschsprachigen Raum bei sämtlichen Finanzierungsangelegenheiten.

