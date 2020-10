Große Klassiker der Weltliteratur jetzt aus Entenhausen! (FOTO)

Berlin (ots) - Klassiker ganz besonders komisch: Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB) Sonderedition "Literatur aus Entenhausen" bringt hochwertigen Lesespaß in den Herbst. Neu interpretierte ganz große Geschichten zum Beispiel mit "Don-Romeo und Julia", "Ducklet" und "Graf Phantula". Ab dem 14. Oktober im Handel - und nicht nur einmal: Insgesamt erscheinen vier LTB-Ausgaben der erlesenen Weltliteratur mit den Entenhausenern in der Hauptrolle, alle zwei Wochen neu. Im ersten Teil entdecken die Leser Donald Duck, Micky Maus und Co. in den größten Klassikern wie Romeo und Julia, Hamlet, Dracula, Mord im Orientexpress und Goethes Faust, immer auf ihre duckifizierte charmante Art und Weise!

Inhalt:

Die Tragische Geschichte von Don-Romeo und Julia

Ducklet

Nussknacker und Mäusekönig

Die Verwandlung des Gregor Ducksa

Graf Phantula

Gittas Sommernachtstraum

Der Schatz auf der Bohnenranke

Des Widerspenstigen Zähmung

Die berühmten Werke erscheinen im LTB "Literatur aus Entenhausen" (8,00 Euro) ab dem 14.10.2020 im Handel und auch Online im Egmont Shop (www.egmont-shop.de) erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.lustiges-taschenbuch.de

Übrigens: Im Schuber (32,00 Euro) sind alle vier Ausgaben auf einmal erhältlich!

Für Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.

