Grüne/Schallmeiner zu Anzahl der Infizierten: Konsequente Pandemiebekämpfung liegt an uns allen

Wien (OTS) - Angesichts der heute bekannt gewordenen Rekord-Anzahl von 9.207 aktiv an Covid-19 erkrankten Personen ruft der Gesundheitssprecher der Grünen, Ralph Schallmeiner, einmal mehr dazu auf, sich an die Maßnahmen wie das Abstandhalten und die empfohlenen Hygiene-Maßnahmen zu halten: „Auch wenn die Anzahl der hospitalisierten Personen erfreulich niedrig ist, und wir entsprechend freie Kapazitäten im Gesundheitswesen haben, so ist ein unkontrolliertes Verbreiten von Covid-19 das Letzte, was wir jetzt brauchen können.“

Die Kritik an der Teststrategie kann Schallmeiner nicht nachvollziehen: "Es wird jede Person getestet, die die klinischen Kriterien erfüllt, also eine Atemwegserkrankung mit Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, plötzlichen Verlust des Geschmacks- bzw. Geruchssinnes - sowie alle, die mit Erkrankten in direktem Kontakt waren." Auch sei die steigende Anzahl an Covi-19-Fällen bei weitem nicht nur auf die deutlich ausgebauten Testkapazitäten zurückzuführen: "Wir beobachten leider europaweit, dass die Fälle auch in Relation zu den vermehrten Testungen steigen", sagt Schallmeiner.

Der Grüne Gesundheitssprecher betont noch einmal, dass nur eine konsequente Umsetzung der Maßnahmen eine Entspannung der Lage bringen wird: "Helfen Sie mit. Auch wenn gerade niemand zusieht. Es ist zu unser aller Besten".

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at