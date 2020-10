Welttag des Augenlichts: 2050 könnte die Hälfte der Weltbevölkerung Augenprobleme haben

Fehlende augenmedizinische Versorgung wirkt sich negativ auf Bildung, Arbeit und Entwicklung aus

„Jeder Mensch hat das Recht auf gute und lokale augenmedizinische Versorgung. Wir appellieren an alle Verantwortlichen, die Gesundheitssysteme ärmerer Länder zu stärken und Augengesundheit darin einzubetten. Heute darf niemand mehr an vermeid- oder behandelbaren Augenproblemen erblinden Rupert Roniger, Geschäftsführer Licht für die Welt International 1/2

Nach Schätzung der WHO bedarf es rund 12,2 Milliarden Euro (14,3 Mrd. US-Dollar), um unbehandelte Sehschärfenfehler und Grauen Star global zu bekämpfen. In einer Welt, in der im Vorjahr über 1,6 Billionen Euro für Militärausgaben verwendet wurden, muss diese vergleichsweise geringe Investition mit immensem Mehrwert möglich sein. Nehmen wir das Motto des diesjährigen Welttags des Augenlichts wörtlich: Hoffnung in Sicht! Rupert Roniger, Licht für die Welt International 2/2

Wien (OTS) - Anlässlich des Welttags des Augenlichts am 8. Oktober warnt Licht für die Welt vor einer Zunahme von Augenproblemen und ruft Regierungen und Entwicklungspartner zum raschen Handeln auf. Augengesundheit muss in die allgemeine Gesundheitsversorgung integriert werden und ist ein wesentliches Handlungsfeld in der Entwicklungszusammenarbeit. Denn Augengesundheit ist nicht nur ein Gesundheitsthema, sondern ein wesentlicher Faktor in der Armutsbekämpfung. „Jeder Mensch hat das Recht auf gute und lokale augenmedizinische Versorgung. Wir appellieren an alle Verantwortlichen, die Gesundheitssysteme ärmerer Länder zu stärken und Augengesundheit darin einzubetten. Heute darf niemand mehr an vermeid- oder behandelbaren Augenproblemen erblinden“, fordert Rupert Roniger, Geschäftsführer von Licht für die Welt International.

2,2 Milliarden Menschen weltweit leben mit Sehproblemen oder Blindheit, das ist fast ein Drittel der Weltbevölkerung. In vielen einkommensschwachen Regionen treten Sehbeeinträchtigungen viermal so oft auf wie in reicheren Ländern. Die Blindheitsrate in manchen Regionen im südlichen Afrika ist sogar achtmal höher. Besonders betroffen sind Menschen in entlegenen Gegenden und Angehörige ethnischer Minderheiten, Frauen häufiger als Männer.

Im Jahr 2050 könnte laut der International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) die Hälfte der Weltbevölkerung durch Sehprobleme wie Kurzsichtigkeit betroffen sein, sofern nicht umgehend gegengesteuert wird. Für die öffentlichen Gesundheitssysteme und die nachhaltige Entwicklung von Staaten würde ein solcher Anstieg große Herausforderungen bedeuten.

Eine Milliarde Menschen mit Augenproblemen wird nicht angemessen behandelt

Der Zugang zu Augengesundheit ist global völlig unausgewogen, was zu einer Verschärfung von Ungleichheit und einem wachsenden Armutsgefälle führt. In Entwicklungsländern könnten viele Menschen durch einfache Maßnahmen ihre Sehfähigkeit wiedererlangen: durch Brillen oder Standardoperationen wie jene am Grauen Star, der 65 Millionen Menschen betrifft und die häufigste Ursache vermeidbarer Blindheit ist.

Kinder mit Augenproblemen werden häufig im Unterricht nicht entsprechend unterstützt. Wenn Sehtests nicht Teil der Schuluntersuchung sind, bleiben Sehschwierigkeiten unerkannt und unbehandelt. Lehrkräfte haben wenig Erfahrung mit inklusivem Unterricht und spezieller Förderung.

Erwachsene verlieren oft ihr Einkommen, wenn ihre Sehkraft sinkt, und sind auf familiäre oder öffentliche Unterstützung angewiesen. Häufig sind es jüngere Verwandte – insbesondere Mädchen – die diese Unterstützung leisten und damit wiederum weniger Möglichkeiten für Bildung und Arbeit haben.

Licht für die Welt ist seit über 30 Jahren im Einsatz für Augengesundheit

2019 hat Licht für die Welt gemeinsam mit Partnerorganisationen 16.000 Lehrkräfte, lokale GesundheitsarbeiterInnen und augenmedizinisches Fachpersonal ausgebildet, 68.000 Augenoperationen ermöglicht und Sehtest für 160.000 Kinder an Schulen durchgeführt. Trotz Covid-19 konnten die meisten Programme weitergeführt werden. In Äthiopien beispielsweise ist die von Licht für die Welt unterstützte Quiha-Augenklinik in Mekelle das einzige Spital in einer Region mit fünf Millionen EinwohnerInnen, das mehr als Notfallmedizin leisten kann.

Als aktives Mitglied der „International Agency for the Prevention of Blindness“, bringt Licht für die Welt seine Vorort-Erfahrungen international in die Forschung und politische Arbeit zu Augengesundheit ein und hat auch am „World Report on Vision“ der WHO mitgewirkt.

Auftrag an Regierungen: Augengesundheit muss Teil des allgemeinen Gesundheitssystems sein

Die WHO-Resolution von August 2020 gibt den Regierungen einen klaren Handlungsauftrag: Jedes Kind und jeder Erwachsene soll im Rahmen des allgemeinen Gesundheitssystems augenmedizinisch versorgt werden, Augengesundheit muss in die generelle Gesundheitsversorgung eingebettet sein. Rupert Roniger appelliert: „Nach Schätzung der WHO bedarf es rund 12,2 Milliarden Euro (14,3 Mrd. US-Dollar), um unbehandelte Sehschärfenfehler und Grauen Star global zu bekämpfen. In einer Welt, in der im Vorjahr über 1,6 Billionen Euro für Militärausgaben verwendet wurden, muss diese vergleichsweise geringe Investition mit immensem Mehrwert möglich sein. Nehmen wir das Motto des diesjährigen Welttags des Augenlichts wörtlich: Hoffnung in Sicht!“

Fotos zum Download

Aktion: Retten wir gemeinsam 1.000 Augenlichter

https://www.licht-fuer-die-welt.at/1000augenlichter

Welttag des Augenlichts

https://www.iapb.org/advocacy/world-sight-day/

Weltbericht zu Augengesundheit (World Report on Vision)

https://www.who.int/publications/i/item/world-report-on-vision

WHO Resolution “Integrated People-Centred Eye Care, including preventable blindness and impaired vision”:

https://www.iapb.org/news/rethinking-global-health-means-including-eye-health/





Spendenkonto: Licht für die Welt. IBAN: AT92 2011 1000 0256 6001 BIC: GIBAATWWXXX

www.licht-fuer-die-welt.at

www.facebook.com/lichtfuerdiewelt

www.twitter.com/LFDWdach

www.instagram.com/lightfortheworldint

Rückfragen & Kontakt:

Heidi Liedler-Frank



h.liedler-frank @ light-for-the-world.org



+43 1 8101300 236

+43 664 2114177