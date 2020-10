Bundesheer aktuell – 2.600 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz

Wien (OTS) - Mit Stand heute, Dienstag, 6. Oktober 2020, befinden sich rund 2.600 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz. Davon sind über 1.400 im Inlandseinsatz und rund 1.160 in 16 Missionen im Ausland eingesetzt.

Aktuell stehen in Österreich:

- rund 670 Soldatinnen und Soldaten sind zur Unterstützung von Gesundheitsbehörden in allen Bundesländern im Assistenzeinsatz;

- rund 760 Soldatinnen und Soldaten stehen zur Überwachung der Staatsgrenze in den Bundesländern Burgenland, Steiermark, Kärnten und Tirol im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz;

- 7 Soldatinnen und Soldaten unterstützen in Wien ein Callcenter des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten.

Die Profis des Entminungsdienstes des Bundesheeres führten in der vergangenen Woche 32 Einsätze in ganz Österreich durch; dabei wurde über 300 Kilogramm an Kriegsmaterial einzeln entschärft, geborgen, untersucht, beurteilt, abtransportiert und vernichtet.

Experten des Amtes für Rüstung und Wehrtechnik testen laufend Heeresangehörige auf Covid-19.

Die Überwachung des österreichischen Luftraums wird jeden Tag rund um die Uhr durchgeführt

