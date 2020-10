Korosec: Chaos im Gesundheitssystem auch abseits von Corona!

Noch immer Personalmangel bei Wiener Rettung - Ausbau der Primärversorgungseinheiten: völliger Stillstand – zu lange Wartezeiten bei Krankentransporten!

Wien (OTS) - Auch wenn der Fokus derzeit auf der Bekämpfung des Corona-Virus liegt – in Wien sind erneut rund 400 Neuinfektionen und gesamt über 4.500 aktive Corona-Fälle zu verzeichnen - dürfen andere Baustellen im Wiener Gesundheitssystem vom Gesundheitsstadtrat nicht einfach liegen gelassen werden. „Die Wienerinnen und Wiener haben ein Recht auf eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung. Leider ist das derzeit nur unzureichend gegeben und das muss sich rasch ändern“, so VP-Wien Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec, die etwa den noch immer vorherrschenden Personalmangel bei der Wiener Rettung kritisiert.

Die dringend benötigten Planstellen der Notärzte zur sicheren Versorgung der Patientinnen und Patienten müssten im Sinne einer besseren Versorgung ausgeweitet werden. „Doch anstatt hierauf zu reagieren, schafft es Stadtrat Hacker nicht einmal, die offenen Stellen zu besetzen“, so Korosec. „Der Rechnungshof hat bereits vergangenes Jahr starke Kritik an den Zuständen geäußert, die Situation ist leider weiterhin mehr als nur verbesserungswürdig.“

Kritik übt Korosec auch am schleppenden Ausbau der Primärversorgungseinheiten (PVE) in Wien. 36 Einheiten sollen in der Stadt bis zum Jahr 2025 entstehen. „Der Ausbau der PVE steht auch groß im SPÖ-Wahlprogramm, dennoch herrscht hier offenbar weiterhin Stillstand. Von den von Hacker als `bereits auf Schiene´ angekündigten 33 Primärversorgungseinheiten sehen wir noch immer nichts“, so Korosec und abschließend: „Stadtrat Hacker muss hier aufs Gas drücken und im Sinne der Wienerinnen und Wiener die beste Gesundheitsversorgung sicherstellen.“

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich, MSc

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien