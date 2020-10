Volksoper – Drozda: Bestellung von Lotte de Beer „gute Entscheidung“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Kultursprecher Thomas Drozda begrüßt die Bestellung von Lotte de Beer zur neuen Direktorin der Volksoper ab 2022. „Die Entscheidung für Lotte de Beer, eine Regisseurin von europäischem Format, ist eine gute Entscheidung; ich kenne und schätze sie aus der Zusammenarbeit u.a am Theater an der Wien“, so Drozda. Es sei auch ein Vorteil, dass mit Lotte de Beer eine regieerprobte junge Frau die Direktion übernimmt. „Sie kann damit eine spannende Positionierung der Volksoper im Kontrapunkt zu Theater an der Wien und Staatsoper vornehmen“, sagt Drozda. „Ich bin jedenfalls neugierig und in Vorfreude auf einen spannenden Spielplan in der Breite zwischen Oper, Operette und Musical“, so der Kultursprecher der SPÖ. **** (Schluss) up/ah

