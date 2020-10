Simmering: Neue Ausstellung „100 Jahre D‘ nassn Füass“

Wien (OTS/RK) - 2021 feiert der in Simmering beheimatete „Humanitäre Geselligkeitsverein“ mit dem einprägsamen Namen „D‘ nassn Füass“ das 100-Jahre-Bestandsjubiläum. Bereits jetzt machen die gutherzigen Vereinsleute mit einer neuen Sonder-Ausstellung im Bezirksmuseum Simmering (11., Enkplatz 2) auf das „runde“ Jubiläum aufmerksam. Präsentiert wird die Schau „100 Jahre D‘ nassn Füass“ von Freitag, 9. Oktober 2020, bis Sonntag, 24. Jänner 2021. Der Eintritt ist kostenlos. Die Bezeichnung des Vereines erinnert an die wohltätigen Anfänge, als arme Simmeringer Kinder mangels Schuhen bei Regen „nasse Füass“ hatten und fortan regelmäßig mit ordentlichem Schuhwerk und Bekleidungsgegenständen ausgestattet wurden.

Die gebefreudigen Vereinsleute wickeln während des Jahres diverse Sozial-Projekte ab und sammeln Spenden. Höhepunkt der Aktivitäten ist das jährliche Weihnachtsfest, bei dem bedürftige Simmeringer Kinder neben Schuhen und Gewand auch Spielsachen bekommen. In der Ausstellung sind historische Fotoaufnahmen, Dokumente, Dankschreiben, Pokale und andere Exponate zu besichtigen. Geöffnet ist das Museum jeweils am Freitag (14.00 bis 17.00 Uhr) sowie am 2. und 4. Sonntag im Monat (10.00 bis 12.00 Uhr). An Feiertagen, an schulfreien Tagen und in den Weihnachts- und Neujahrstagen bleiben die Räumlichkeiten geschlossen. Eine Betrachtung der aktuellen Sonder-Ausstellung und der informativen Dauer-Ausstellung zur Bezirksgeschichte ist nur bei Einhaltung von Corona-Vorsichtsmaßnahmen möglich (Tragepflicht: Mund-Nase-Schutzmaske, Abstandsregeln, u.a.). Die ehrenamtliche Museumsleiterin, Bezirkshistorikerin und Volksbildnerin Petra Leban beantwortet Anfragen: Telefon 4000/11 127 und E-Mail bm1110@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Humanitärer Geselligkeitsverein „D‘ nassn Füass“: www.d-nassn-fueass.at/

Bezirksmuseum Simmering: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 11. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/simmering/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse