Die digitale Lange Nacht der Forschung 2020 an heimischen Privatuniversitäten

Wien (OTS) - Ob Krebsforschung, Künstliche Intelligenz, Klimawandel, Wirtschaftskrise oder Cybermobbing: Die Forschungsthemen der Privatuniversitäten sind interdisziplinär, brandaktuell und immer in Kontext ihrer Studienangebote. Mit den angebotenen Online-Vorträgen der ForscherInnen und ExpertInnen stehen ab 9. Oktober spannende Beiträge für all jene zur Verfügung, die in die Welt der Wissenschaft und Forschung an den heimischen Privatunis eintauchen wollen.

Die privatuniversitäre Forschung und Entwicklung (F&E) ist eine zentrale Aufgabe der Privatuniversitäten. Seit dem Zugang zur zentralen öffentlichen Forschungsförderung in Österreich im Jahr 2012 können sich Forschungsprojekte privater Universitäten mit solchen von öffentlichen Institutionen direkt messen. Privatuniversitäre Forschung rückt auch zunehmend ins Blickfeld der internationalen Öffentlichkeit.

Die Forschungsschwerpunkte an den 16 heimischen Privatuniversitäten siedeln sich thematisch in den fünf großen Fachbereichen „Gesundheit, Medizin & Psychologie“, Musik, Kunst & Design“, „Neue Medien & Technik“, „Wirtschaft & Internationales“ sowie „Theologie & Philosophie“ an. Im Rahmen der digitalen Langen Nacht der Forschung 2020 können sich BesucherInnen online von dem breiten Spektrum der Forschungsprojekte selbst ein Bild machen. Im Folgenden ein Überblick aller Online-Vorträge und Videos der Privatuniversitäten, zusammengefasst auf der Seite der Österreichischen Privatuniversitätenkonferenz ÖPUK: Zu den Beiträgen und Videos





