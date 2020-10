Duo „Les Bohemiennes“ am 8.10. im Bezirksmuseum 8

Anmeldungen zum Konzert: bohemiennes.singers@gmail.com

Wien (OTS/RK) - Mit dem musikalischen Programm „Diven Pandemie“ stellt sich das Duo „Les Bohemiennes“ am Donnerstag, 8. Oktober, ab 19.00 Uhr, im Festsaal des Josefstädter Bezirksmuseums (8., Schmidgasse 18) vor. Die charmanten Sängerinnen Paula Ruiz Iglesias und Judith Sauer interpretieren bei dem Konzert ausgewählte Duette und Arien. Von Oper und Operette bis zum Lied erstreckt sich das Programm und es steht dabei „Die Welt der Musik in Zeiten von Corona“ im Fokus. Stimmungsvolle Werke von Mozart, Strauss, Verdi, Lehar und anderen Tondichtern werden die Zuhörerschaft gewiss erfreuen. Der Eintritt ist frei. Die Mitwirkenden nehmen jedoch Spenden an. Weil die Zahl der Sitzplätze beschränkt ist, müssen sich Musikliebhaberinnen und Musikliebhaber via E-Mail anmelden: bohemiennes.singers@gmail.com.

Mannigfaltige Kultur-Termine werden im Bezirksmuseum Josefstadt durchgeführt. Über die nächsten künstlerischen Aktivitäten gibt die ehrenamtlich eingesetzte Museumsleiterin, Maria Ettl, gerne Auskünfte: Telefon 403 64 15. Zudem ist die Bezirkshistorikerin per E-Mail erreichbar: bm1080@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Josefstadt: www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Aktivitäten im 8. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/

