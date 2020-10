„Bildungsgrätzl Ottakring West“: Ein Stadtteil als Lernraum für Jung und Alt

Wien (OTS) - In Ottakring ist ein neues Bildungsgrätzl entstanden: Gemeinsam haben die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*), die Bezirksvorstehung Ottakring, die Kinderfreunde Wien, die Mittelschule Koppstraße 2, die VHS Ottakring, die Stadtmenschen Wien und die wohnpartner das neue „Bildungsgrätzl Ottakring West“ ins Leben gerufen.

„Bildung breit denken“ lautet das Motto des neuen Bildungsgrätzls rund um den Gemeindebau Franz-Novy-Hof und die MS Koppstraße. Gelernt wird hier nicht nur in der Schule oder im Kindergarten – das ganze Grätzl wird zum Ort des Lernens. „Dafür bietet der Stadtteil im Westen Ottakrings ideale Voraussetzungen: Zahlreiche Bildungseinrichtungen, Sportstätten und Vereine bilden ein dichtes Wissens-Netzwerk“, freut sich Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky. Gleichzeitig wird der öffentliche Raum mit seinen Straßen, Plätzen und Parks zum Ort der Wissensvermittlung.

„Ottakring investiert seit Jahren in Kindergärten und Schulen. Jeder Euro der in die Bildung unserer Kinder investiert wird schafft Chancengleichheit und kommt um ein Vielfaches zurück“, so Bezirksvorsteher Franz Prokop. „Bildung muss aber auch als fortlaufender Prozess gesehen werden und daher freut es mich umso mehr, dass mit dem „Bildungsgrätzl Ottakring West“ ein vielfältiger Lernraum für Jung und Alt geschaffen wurde. Ermöglicht hat das vor allem das gute Miteinander im Bezirk, für das ich mich bei allen Beteiligten herzlich bedanken möchte!“

Von Fitness bis Kreativ-Workshops: Bildung kommt zu den Menschen im Stadtteil

Um vielfältige Lernerfahrungen im Grätzl sicherzustellen, braucht es neue Formen der Vernetzung. Durch den Zusammenschluss von Bildungseinrichtungen wie Schulen, Kindergärten und Jugendbetreuung mit sozialen Einrichtungen, Institutionen der Erwachsenenbildung und des Wohnens werden die vielfältigen Angebote miteinander verschränkt. Ziel ist es die Menschen im Stadtteil zu begeistern, sich anzuschließen und die Angebote zu nutzen. Dies soll vor allem durch das Zugehen auf Menschen an jenen Orten, an denen sie sich aufhalten, erreicht werden. So hat zum Beispiel die VHS Ottakring im Sommer 2020 in Kooperation mit dem Bezirk bewegungs- und gesundheitsbezogene Aktivitäten in Parks und gemeinsam mit den wohnpartner kreative Workshops für Kinder im Franz-Novy-Hof angeboten.

Die Schule als zentraler Ort der Begegnung und des Lernens im Stadtteil

Schulen sind zentrale Orte im Stadtteil und somit wichtige Bausteine für die Entwicklung von Nachbarschaften. Mit Angeboten an die BewohnerInnen öffnet sich die Schule zum Grätzl und wird künftig viel mehr als ein Ort der Wissensvermittlung sein. Hier gibt es Hilfe und Beratung (z.B. Elternschule), Austausch und gemeinsame Aktivitäten für Menschen, die im Schulumfeld leben. So plant die MS Kopp2 die Aktivierung und Erweiterung des Schulgartens, von dem auch die Nachbarschaft profitieren soll.

Bessere Bildungschancen durch integrierte Stadtteilentwicklung

Das Bildungsgrätzl Ottakring West verfolgt einen integrativen Handlungsansatz: Durch die Verzahnung von Wohn- und Schulumfeld soll ein gemeinsamer Bildungsraum entstehen. Ziel ist es, die Bildungsbeteiligung im Grätzl zu erhöhen und damit Chancengerechtigkeit zu fördern, die demokratische Kultur zu stärken und den Zugang zur Bildung insgesamt zu verbessern.

Die ExpertInnen der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) arbeiten seit Herbst 2018 gemeinsam mit Dienststellen der Stadt Wien, Bezirkspolitik, Bildungsdirektion sowie Institutionen aus den Bereichen Arbeitsmarkt, Jugend, Bildung und Wohnen am Konzept für das Bildungsgrätzl. Einen räumlichen Ausgangspunkt bildet dabei der Franz-Novy-Hof, wo viele der dort lebenden Menschen bzw. Familien aufgrund ihrer sozioökonomischen Situation mehr Bildungschancen durch integrierte Stadtentwicklung wahrnehmen können.

Beteiligte Institutionen

Gründungsmitglieder: Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*), wohnpartner, VHS Ottakring, Mittelschule Kopp2, Wiener Wohnen, Stadtmenschen Wien und Kinderfreunde Wien.

Schulen (Mittelschulen Koppstraße und Brüßlgasse, Volksschulen Brüßlgasse und Grubergasse), Elementarpädagogik (Kindergärten der Wiener Kinderfreunde Koppstraße und Betriebskindergarten des AKH), Mobile Jugendarbeit (Back on Stage, Jugendzone 16), ehrenamtliche Unterstützung (Stadtmenschen Wien), Sozialberatung (Schulkooperationsteam), Erwachsenenbildung (VHS Ottakring) und Arbeitsmarktpolitik (AMS, WAFF), Vereine und Initiativen (FREI.Spiel – Freiwillige für Kinder, Foodcoop „Die Gabeln“, Künstlerin Gudrun Lenk-Wane, Bildungsnachbarschaft Koppstraße), GB* und wohnpartner wien.

Zum Wiener Bildungsgrätzl

In den mittlerweile 17 aktiven Wiener Bildungsgrätzln arbeiten Schulen, Kindergärten, Erwachsenenbildung, Jugend- und Sozialarbeit mit lokalen Vereinen und Initiativen zusammen. Sie sorgen für ein vielseitiges Bildungs-, Freizeit- und Beratungsangebot im unmittelbaren Lebensraum der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen. Fachlicher Austausch und übergreifende Fortbildungen unterstützen die Pädagogen und Pädagoginnen. Der Leitsatz für die Zusammenarbeit lautet: It takes a Grätzl to raise a child.

Den Anfang machte das „Bildungsgrätzl Schönbrunn“ in Rudolfsheim-Fünfhaus, in der Leopoldstadt folgte das „Bildungsgrätzl LeoMitte“, in der Brigittenau das „Bildungsgrätzl Spielmanngasse“ und das „Bildungsgrätzl Wallenstein 2.0“, in Währing das „Bildungsgrätzl Ebner Inklusiv Eschenbach“, in der Donaustadt das „Bildungsgrätzl Kaisermühlen“, in Margareten das „Bildungsgrätzl Fünfter mobil!“, das „Bildungsgrätzl Stuwer Viertel Zwei“, „Bildungsgrätzl Erlaa“, „Bildungsgrätzl Triesterviertel“, das „Bildungsgrätzl Josefstadt“, das „Bildungsgrätzl Dreizehn“, das „Bildungsgrätzl Enkplatz“, das „Bildungsgrätzl Am Alserbach“, das Bildungsgrätzl „Längenfeld“, das „Bildungsgrätzl Breitensee plus“ und nun das neue „Bildungsgrätzl Ottakring West“.

Im Entstehen sind weitere Bildungsgrätzl – insgesamt werden bald 25 Bildungsgrätzl aktiv sein!

Eine Übersicht aller aktiven Bildungsgrätzl mit Schwerpunkten und beteiligten Einrichtungen finden Sie auf www.wien.gv.at/bildung/schulen/bildungsgraetzl

