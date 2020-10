ORF III am Mittwoch: Dokupremieren in „Heimat Österreich“ und „Land der Berge“ über das Voralpenland und das Salzburger Land

Außerdem: „MERYNS sprechzimmer: Grippe oder Corona – Hauptsache geimpft?“, Nationalratssondersitzung, „Kultur Heute“ zu Gast in der ÖNB

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information überträgt am Mittwoch, dem 7. Oktober 2020, in „Politik live“ um 13.00 Uhr eine auf Verlangen der FPÖ einberufene Nationalratssondersitzung. FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl und seine Fraktionskolleginnen und -kollegen wollen über die österreichische und europäische Asyl-, Zuwanderungs- und Integrationspolitik diskutieren und fordern in diesem Zusammenhang „Schluss mit den Milliardenausgaben“. Zu erwarten ist eine Dringliche Anfrage an Finanzminister Gernot Blümel.

Im Vorabend meldet sich ORF-III-Moderator Patrick Zwerger im Rahmen der „ORF-Museumszeit“ mit einer „Kultur Heute“-Sendung (19.45 Uhr) aus der Österreichischen Nationalbibliothek. Direktorin Johanna Rachinger stellt aktuelle Ausstellungen und die wichtigsten Exponate des Hauses vor.

Im Hauptabend präsentiert „Heimat Österreich“ die neue Dokumentation „Sehnsucht nach dem Dorf – Leben im Voralpenland“ (20.15 Uhr) von Wolfgang Niedermair. Im Mittelpunkt des Porträts stehen Menschen, die in dieser und anderen niederösterreichischen Regionen verwurzelt sind und lokale Traditionen bis heute pflegen. So werden viele Gemeinden zu Sehnsuchtsorten für einen Rückzug in ein ausgewogenes und naturnahes Leben.

Anschließend führt eine neue „Land der Berge“-Doku „Von Zell am See ins Gasteinertal“ (21.05 Uhr). Mit beeindruckenden Luftaufnahmen zeigt Regisseur Hans Jöchler das beschauliche Salzburger Land und Menschen, die mit dieser Region verbunden sind. Eine weitere „Land der Berge“-Ausgabe blickt auf die „Letzte Wildnis der Almen“ (21.55 Uhr) mit einsamen Hochgebirgstälern, ursprünglichen Aulandschaften und Gebirgsketten zwischen Saminatal und Silvretta.

„MERYNS sprechzimmer“ behandelt um 22.25 Uhr das kontroverse Thema „Grippe oder Corona – Hauptsache geimpft?“. Kritikerinnen und Kritiker bemängeln mögliche Risiken oder Nebenwirkungen auf den menschlichen Organismus. Expertinnen und Experten sprechen sich hingegen weitgehend für eine Impfung aus, gerade bei Risikogruppen wie Schwangeren, Kleinkindern, Senioren und Menschen mit chronischen Erkrankungen wird eine Impfung sogar empfohlen. Prof. Siegfried Meryn diskutiert gemeinsam mit Eva Schernhammer, Leiterin der Abteilung für Epidemiologie an der MedUni Wien, und Martin Haditsch, Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie, Infektiologie und Tropenmedizin, über Wirkung und Nebenwirkung von Impfungen.

Abschließend taucht „Quantensprung – Die Doku“ mit Teil zwei des Verteilers „Schneller als das Auge“ wieder „Ins Reich der Superzeitlupe“ (23.15 Uhr) ein.

