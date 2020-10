Rainer Riedl, Obmann und Mitgründer von DEBRA Austria – Hilfe für die Schmetterlingskinder ist „Fundraiser des Jahres“

Wien (OTS) - Jährlich zeichnet der Dachverband Österreichs Spendenorganisationen, der Fundraising Verband Austria, im Rahmen einer feierlichen Award-Gala hervorragende Leistungen in der Spenderkommunikation aus. Mit Dr. Rainer Riedl geht die Auszeichnung „Fundraiser des Jahres“ heuer an den Mitgründer und Obmann von DEBRA Austria - Hilfe für die Schmetterlingskinder.

Als Wirtschaftsinformatiker war Dr. Rainer Riedl 1993 durch die Geburt seiner Tochter plötzlich mit der seltenen Hauterkrankung Epidermolysis bullosa (EB) konfrontiert. EB ist angeboren, folgenschwer, derzeit noch nicht heilbar und bewirkt, dass die Haut schon bei geringsten mechanischen Belastungen Blasen bildet und reißt. Der Alltag der großen und kleinen PatientInnen ist von Wunden und Schmerzen geprägt. Von diesem Moment an widmete Rainer Riedl sein Leben der Verbesserung der Lebensumstände von Betroffenen von EB – heute besser bekannt als „Schmetterlingskinder“. Unter größtem persönlichen Engagement gründete Riedl 1995 gemeinsam mit anderen Eltern EB betroffener Kinder die gemeinnützige Organisation DEBRA Austria – Hilfe für die Schmetterlingskinder, deren Obmann er heute ist.

Die anfangs gesetzten Ziele der heute so bekannten Patientenorganisation – Erfahrungsaustausch und gegenseitige Unterstützung – wurden bald um ein noch größeres Ziel ergänzt: die Schaffung einer EB-Spezialklinik. Riedl gelang es, namhafte Agenturen von seinem Anliegen zu begeistern und ab 2002 die breite Öffentlichkeit auf EB aufmerksam zu machen. Dank der Hilfe zahlreicher SpenderInnen konnte 2005 die weltweit erste Spezialklinik für „Schmetterlingskinder“, das EB-Haus Austria am Salzburger Universitätsklinikum, eröffnet werden. Seither kommt DEBRA Austria mittels Spendengelder für den laufenden Betrieb auf. Hier sind EB-PatientInnen in guten Händen und werden von speziell ausge­bildeten Ärz­tInnen, DiplompflegerInnen und TherapeutInnen kompetent versorgt.

„ Als der frühere Top-Manager vor 25 Jahren den Verein DEBRA Austria gründete, stand er vor der unmöglich erscheinenden Herausforderung, die seltene Krankheit Epidermolysis bullosa Öffentlichkeit, Spendern und Forschung näher zu bringen. Rainer Riedl hat es geschafft, dass sich heute jeder in unserer Gesellschaft vorstellen kann, wie sich das Leben eines Schmetterlingskindes anfühlt “, betont Dr. Günther Lutschinger, Geschäftsführer Fundraising Verband Austria bei der Verleihung. „Aus dem nichts heraus startete er vor 25 Jahren Spendenaufrufe, um die Forschung von EB finanzieren zu können. Mit großem Mut und seinem unbändigen Engagement gelang ihm die erfolgreiche Finanzierung des EB-Haus Austria. Unermüdlich hat Rainer Riedl für medizinische Behandlung und Forschung gesammelt.“ Die sehr berührende Laudatio hielt Michael Kapfer, CEO GGK MullenLowe. Die Werbeagentur zeichnet seit vielen Jahren für die erfolgreiche Werbekampagne „So fühlt sich das Leben für ein Schmetterlingskind an“, als Pro-Bono-Partner verantwortlich.

2020 feiert DEBRA Austria ein Doppeljubiläum: DEBRA Austria wird 25 und das EB-Haus Austria 15 Jahre alt! Durch das große Engagement von Rainer Riedl über nun 25 Jahre hat sich das Leben von Betroffenen von Epidermolysis bullosa zum Besseren gewandt. Die Auszeichnung „Fundraiser des Jahres“ ist für Rainer Riedl in diesem besonderen Jubiläumsjahr ein spezielles Zeichen der Wertschätzung und Sichtbarmachung seiner unermüdlichen Bemühungen und seiner großen Erfolge für Betroffene von EB und einer seltenen Erkrankung.

„ Ich bedanke mich herzlich für die Auszeichnung und die anerkennenden Worte. Vor allem bedanke ich mich aber bei den vielen Österreicherinnen und Österreichern, die mit ihrer Spende den laufenden Betrieb des EB-Haus Austria sowie die Forschung an Linderungs- und Heilungsmöglichkeiten von EB sicherstellen. Gemeinsam haben wir viel erreicht. Bitte helfen Sie uns auch weiter “, freut sich Dr. Rainer Riedl über die Auszeichnung und weiß, dass noch ein weiter Weg zu gehen ist.

