WKÖ-Lehrlingsstatistik – Muchitsch ortet „komplettes Versagen der Regierung in der Lehrlingspolitik“

Wien (OTS/SK) - Ein „komplettes Versagen der Regierung in der Lehrlingspolitik“ sieht SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch in den Zahlen, die die Lehrlingsstatistik der WKÖ zeigt. Die Zahlen zeigen extreme Rückgange bei den Lehrlingsausbildungen: Im Tourismus gibt es um 26 Prozent weniger Lehrlinge als im September des Vorjahres, im Transport und Verkehr um 16,9 Prozent weniger, in der Industrie um 12 Prozent weniger und in der Sparte Information und Consulting gibt es um 11,6 Prozent weniger junge Menschen, die einen Beruf erlernen. „Das sind erschreckende Zahlen. Es braucht dringend ein Kraftpaket für junge Menschen mit einem Corona-Not-Ausbildungsfonds, bevor es zu einer Lost Generation kommt“, fordert Muchitsch. ****

Der Corona-Not-Ausbildungsfonds, den die SPÖ will, soll Betriebe, die trotz Corona-Krise Lehrlinge ausbilden, unterstützen. Zudem müssen dringend die überbetrieblichen Lehrwerkstätten ausgebaut werden und die Lehrstellen bei öffentlichen Dienststellen, in Kooperation mit Ländern, Städten und Gemeinden, aufgestockt werden, so Muchitsch. Der SPÖ-Sozialsprecher fordert von der Regierung auch, die von der Kurz-Regierung abgeschaffte Ausbildungsgarantie bis 25 Jahre wiedereinzuführen: „Das wäre jetzt ein wichtiges Instrument, um Jugendliche von der Arbeitslosigkeit raus in eine Ausbildung zu bekommen.“

Es rächt sich bitter, dass alle sinnvollen Maßnahmen von Kanzler Kurz abgeschafft wurden. „Viele Junge haben jetzt Existenzängste und wissen nicht, wie es weitergeht. Handeln Sie endlich und übernehmen Sie Verantwortung für die Zukunft der jungen Menschen im Land. Das ist ihr Job“, appelliert Muchitsch an Kurz. (Schluss) sl/ls



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at