3. Bezirk: Bezirkshistoriker führt durch Botschaftsviertel

Anmeldung per E-Mail erbeten: bm1030@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Einmal mehr veranstaltet das Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) einen informativen Bezirksrundgang: Am Donnerstag, 8. Oktober, beginnt um 15.00 Uhr ein Spaziergang im „Botschaftsviertel“ im 3. Bezirk. Zirka 1,5 Stunden dauert der aufschlussreiche Streifzug durch dieses „Grätzel“. Der ehrenamtlich tätige Bezirkshistoriker Franz Hofbauer betreut die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Treffpunkt: Ausgang „Rochusmarkt“ der Station „Rochusgasse“ der U-Bahn-Linie 3. Die Tour hat den Titel „Stadtführung durch das Botschaftsviertel“. Pro Person ist ein Entgelt in der Höhe von 10 Euro zu zahlen. Von architektonischen Besonderheiten bis zu Erinnerungen an verdienstvolle Persönlichkeiten spannt Franz Hofbauer einen weiten Wissensbogen. Vielerlei fundierte Fakten und Zahlen hat der auskunftsfreudige Geschichtskundige ebenso auf Lager wie die eine oder andere nette Anekdote. Das Publikum soll sich an Corona-Vorsichtsmaßnahmen halten (Abstände, Hygiene, u.a.). Weiters sind verbindliche Anmeldungen notwendig: Telefon 0699/10 71 02 99 und E-Mail bm1030@bezirksmuseum.at.

Friedhofsbesuch am 11.10., Reservierung: 0699/10 71 02 99

Eine weitere Führung findet am Sonntag, 11. Oktober, statt. Ausgangspunkt der Tour mit dem Titel „Stadtführung St. Marxer Friedhof“ ist der Eingang der Friedhofsanlage im Bezirksteil St. Marx (3., Leberstraße 6). Anfang: 15.00 Uhr. Franz Hofbauer erzählt Wissenswertes über die dortigen Grabdenkmäler sowie über die einst auf dem Begräbnisfeld beigesetzten Persönlichkeiten. Dauer der Besichtigung: rund 1,5 Stunden. Als „Führungsbeitrag“ werden 10 Euro pro Person verlangt. Es gelten die bekannten Corona-Regeln (Distanz, etc.) und eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich: Telefon 0699/10 71 02 99, E-Mail bm1030@bezirksmuseum.at. Über sonstige Museumsaktivitäten berichtet der ehrenamtlich aktive Leiter, Herbert Rasinger, unter der Rufnummer 4000/03 127. Internet-Info: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Kulturelle Angebote im 3. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/landstrasse/

