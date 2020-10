AUTODOC startet erste themenbezogene Anzeigenplattform AUTODOC ADS (FOTO)

Berlin (ots) - AUTODOC, Europas führender Online-Händler für Autoteile, -zubehör und -ausrüstungen, startet heute seine eigene Anzeigenplattform AUTODOC ADS. Das in Berlin beheimatete Unternehmen steigt so in die Vermittlung von gebrauchten Fahrzeugen und Fahrzeugteilen ein und erweitert damit sein Service-Angebot erheblich. Die kosten- und werbefreie Anzeigenplattform ist gänzlich auf den An- und Verkauf von Fahrzeugen und Fahrzeugzubehör spezialisiert. Nutzerinnen und Nutzer können nach einmaliger Registrierung gratis gebrauchte Autos, Motorräder, Ersatzteile und Zubehör inserieren oder mithilfe eines auf Automobilität spezialisierten Navigationssystems passgenaue Angebote finden. Die Plattform ist ab sofort in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg verfügbar, weitere Länder sollen noch im Laufe des laufenden Monats hinzukommen. Am Ende sollen alle 27 Länder, in denen AUTODOC ein Angebot macht, auch bei AUTODOC ADS angebunden sein.

Vom Fahrzeug bis zum Zubehör - Das "schwarze Brett" für Automobilisten

AUTODOC ADS ist die erste Kleinanzeigenplattform, die ausschließlich auf Mobilitätsthemen ausgelegt ist. "Alle sonst bekannten Anzeigenplattformen sind auf eine möglichst breite Vielfalt an Produkten ausgerichtet und folglich auch auf möglichst allgemeine Suchanfragen - es ist deshalb oft mühsam, dort die sehr speziellen Produkte zu finden, mit denen Menschen im Auto-Ersatzteilmarkt handeln", erklärt Alexej Erdle, geschäftsführender Gesellschafter von AUTODOC, zum Launch des neuen Angebots. Auf den einschlägigen Portalen hingegen, über die heute Gebrauchtwagen angeboten und verkauft werden, sind Ersatzteile oder Zubehör nicht vorhanden. "Mit AUTODOC ADS wollen wir unseren Kunden einen digitalen Ort bieten, der sie über den kompletten Lebenszyklus eines Autokaufs begleitet und die dafür passgenauen Angebote macht", sagt Erdle.

Die Navigation zum gewünschten Produkt wurde mit der in über zehn Jahren bei AUTODOC entstandenen Expertise für fahrzeugbezogene Suchen entwickelt und ermöglicht sehr gezielte Anfragen nach Autoteilen, Karosserieteilen, Reifen und weiteren Zusatzangeboten wie z.B. Motorradkleidung. Nutzerinnen und Nutzer können allein bei Autoteilen zwischen 22 Unterkategorien wie Bremssystemen, Motoren, Zündungs- oder Sound-Systemen unterscheiden. Damit strebt die neue Plattform eine wesentlich höhere Treffgenauigkeit bei Produktsuchen an. Die Sicherheit der Nutzerinnen und Nutzer und ihrer getätigten Transaktionen ist dabei durch vielschichtige Maßnahmen jederzeit gewährleistet. So müssen sich Nutzerinnen und Nutzer einmalig anmelden und ihren Account verifizieren. So will AUTODOC ein ähnliches Sicherheitsniveau garantieren, wie man es auch von anderen Online-Händlern gewohnt ist.

Vielfältige Angebote für Fahrzeugbegeisterte

Das umfangreiche Angebot von AUTODOC ADS umfasst darüber hinaus zusätzliche Sektionen für Motorräder, Geländefahrzeuge, Sport- und Motorboote sowie Sondergattungen wie Quads oder Snowmobile. Ein ganz besonderes Angebot an die Zielgruppe ist die Inserierung von Gebrauchtwagen, die nicht mehr für den Straßenverkehr geeignet sind, aber im Hinblick auf ihre Einzelteile noch verwertet (sog. "Schlachtfahrzeuge") werden können.

AUTODOC bietet die Plattform zunächst komplett kostenfrei an. Geplant ist allerdings die Einführung von so genannten Premium-Diensten, etwa eine kostenpflichtige Hervorhebung der Anzeige als "besondere Empfehlung". Auch eine Streitstelle soll in Kürze eingerichtet werden für Fälle, in denen Anbieter und Käufer sich bei der Kaufabwicklung uneins werden. AUTODOC ist an der eigentlichen Abwicklung des Kaufs selbst nicht beteiligt.

Die Gründung der Kleinanzeigen-Plattform sei nicht als Angriff auf etablierte Anzeigenplattformen zu verstehen, unterstreicht zum Launch der ADS-Plattform der geschäftsführende Gesellschafter Alexej Erdle. AUTODOC befriedige hier die besonderen Bedürfnisse seiner Kernzielgruppe. Das Unternehmen profitiere von höherer Bekanntheit und könne Produkte bewerben, wenn z.B. jemand ein gebrauchtes Ersatzteil auf der Anzeigenplattform mangels Angebot nicht finden könne.

AUTODOC ADS ist ab sofort in Deutschland unter dem Link http://kleinanzeigen.autodoc.de abrufbar.

Über AUTODOC

AUTODOC ist Europas führender Onlinehändler für Autoersatzteile. Als wachstumsstärkstes Unternehmen in dieser Branche mit einem Umsatzwachstum von 48% im Geschäftsjahr 2019 auf rund 615 Mio. Euro (2018: 415 Mio. Euro) strebt AUTODOC an, seine Position weiter auszubauen. Durch seine erfolgreiche Expansion ist AUTODOC inzwischen neben Deutschland in 26 weiteren europäischen Ländern vertreten. AUTODOC verfolgt einen starken Kundenfokus durch Social-Media-Aktivitäten, technischen Support in der jeweiligen Landessprache und bedarfsgerechte Sortiments Zusammenstellung mit derzeit knapp 2,5 Mio. Produkten von 870 Markenherstellern für 166 Automarken. Von Bremsanlagen über Karosserieteile, Stoßdämpfer und Federn, Auspuffanlagen, Innenraumelementen, Lenkungen und Kupplungen bis hin zu Klimaanlagen, Heizungen, Reparatursätzen und Motorenöl bietet der Onlinehändler ein breites Angebot. Die AUTODOC GmbH hat ihren Sitz in Berlin, Deutschland, und ist zu 100% inhabergeführt.

