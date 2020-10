AVISO: Medienöffentliche Stimmabgabe von HC Strache

Bundesobmann HC Strache und Generalsekretär Ing. Christian Höbart laden ein

Wien (OTS) - Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien aus aktuellem Anlass zu folgendem Termin ein:



Medienöffentliche Stimmabgabe von HC Strache mit anschließender Abschlusserklärung zur Wien-Wahl im Beisein von Generalsekretär Christian Höbart



Zeit: Freitag, 09. Oktober 2020, um 11:00 Uhr

Ort: Magistratisches Bezirksamt des 3. Bezirks, Karl-Borromäus-Platz 3, 1030 Wien



Etwaige Interviewwünsche im Anschluss an die Abschlusserklärung richten Sie bitte unter Angabe Ihres Namens und des Mediums per Mail an roland.hofbauer @ teamhcstrache.at oder telefonisch unter +43 (0)677 623 748 98.



Rückfragen & Kontakt:

Team HC Strache - Allianz für Österreich

Pressekoordinator Roland Hofbauer

+43 (0)677 623 748 98

roland.hofbauer @ teamhcstrache.at

www.teamhcstrache.at