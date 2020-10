Wölbitsch: SPÖ ist und bleibt im Umgang mit Corona verantwortungslos

Ätzender SPÖ-Tweet zeigt: Corona wird nicht ernst genommen – Wien muss Corona-Zahlen endlich senken

Wien (OTS) - „Dass die SPÖ verantwortungslos mit dem Corona-Virus und damit mit der Gesundheit der Wienerinnen und Wiener umgeht, sehen wir täglich: Infizierten-Zahlen werden heruntergespielt, Hilfe vom Bund nicht angenommen und ein ätzender Tweet eines SPÖ-Mitarbeiters setzt dem Ganzen die Krone auf“, so Stadtrat Markus Wölbitsch.

Es kann und darf nicht sein, dass sich die Corona-Situation in Wien derart zuspitzt, nur weil die Stadtregierung - und hier allen voran Bürgermeister Ludwig und Stadtrat Hacker - den Kopf in den Sand steckt. Noch immer sind die Wartezeiten auf Testergebnisse viel zu lange und das Contact-Tracing funktioniert nicht. „Auch die Quarantäneüberprüfungen müssen effizienter werden. Wien schafft es sichtlich nicht alleine, der Situation Herr zu werden. Die Unterstützung des Innenministeriums ist jener Schritt, den Wien nun dringend braucht. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Die Stadt und insbesondere Bürgermeister Ludwig müssen endlich handeln und die Corona-Zahlen in den Griff bekommen“, so Markus Wölbitsch abschließend.

