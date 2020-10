LLB Immo KAG erzielt Vollvermietung von ökozertifiziertem Wohnprojekt in 1030 Wien

Die LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. kann in herausfordernden Zeiten neuerlich eine Vollvermietung – diesmal im Bereich nachhaltiges Wohnen – realisieren

Wien (OTS) - Die Immobilienkapitalanlagegesellschaft LLB Immo KAG erwarb bereits im Jahr 2017 für einen im Auftrag der VBV - Vorsorgekasse AG aufgelegten Immobilien-Spezialfonds zwei der zehn Bauteile des großvolumigen Bauprojektes "Ensemble" im 3. Wiener Gemeindebezirk. Die direkt am Donaukanal und in unmittelbarer Nähe zum Grünen Prater gelegenen Objekte bilden ein neues Stadtviertel zum Wohnen und Wohlfühlen. Die beiden von der LLB Immo KAG erworbenen Baukörper wurden mit dem Gebäudestandard klimaaktiv BRONZE des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie ausgezeichnet, welcher für hohe Energieeffizienz, Ökologische Qualität, Komfort und hochwertige Ausführung steht.

Die Immobilie ist daher eine perfekte Ergänzung zu dem bereits seit Jahresanfang 2020 mit dem österreichischen Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte, UZ 49, ausgezeichneten Fonds. Die beiden Wohnprojekte wurden in enger Zusammenarbeit mit der ARE Austrian Real Estate Development GmbH und der Premium Bauträger GmbH realisiert und um den Jahreswechsel 2019/2020 an die LLB Immo KAG übergeben.

Trotz der regen Anzahl von Mitbewerbern am und rund um das Baufeld sowie der in weiterer Folge aufgetretenen globalen Corona-Pandemie, konnte per August 2020 die Vollvermietung beider Gebäude erreicht werden.

" Dank der ausgezeichneten Bearbeitung im gesamten Verwertungsprozess – angefangen von der Projektauswahl bis hin zu den Errichtungskosten – konnten wir auch in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten in Kürze eine Vollvermietung erzielen. Die hervorragend kalkulierte Kostenstruktur ermöglicht leistbares Wohnen im Herzen von Wien und wird dennoch den Erwartungen des Fondsinitiators mehr als gerecht ", freut sich Geschäftsführer Michael Schoppe, M.Sc.

Über die LLB Immo KAG

Die LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. – eine Tochter der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG – ist seit über 15 Jahren sehr erfolgreich im Immobilieninvestmentfondsgeschäft tätig und verwaltet aktuell den mehrfach ausgezeichneten Publikumsfonds LLB Semper Real Estate, einen Großanlegerfonds sowie zwei Spezialfonds mit einem Gesamtvolumen von rund EUR 1,4 Milliarden. Das erfahrene Management der LLB Immo KAG, das in den vergangenen Jahren stetig um ausgewiesene Experten erweitert werden konnte, arbeitet laufend am nachhaltigen Ausbau des Gesamtportfolios.

