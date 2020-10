Vom Speiseplan bis zur Reinigung – PORR setzt mit der Pocket House App neue Maßstäbe im digitalen Gebäudemanagement

Wien (OTS) - Die PORR ist digitale Vorreiterin und setzt im Standortmanagement sowie im Büroleben neue Maßstäbe: Modernste Software und Technologie unterstützen künftig den Arbeitsalltag im PORR Headquarter in Wien. Eine eigens durch die Pocket House GmbH entwickelte App liefert den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Standort umfassende Services, Angebote und Echtzeit-Informationen.

Informationsmanagement sowie Schadens- und Reinigungsberichte per App

Mit dem Wiener Unternehmen Pocket House GmbH hat die PORR einen smarten Partner gefunden, um einen neuen Weg des Gebäudemanagements einzuschlagen: Eine gemeinsam entwickelte App hält nicht nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die aktuellsten Infos auf dem Laufenden, sondern ermöglicht es ihnen darüber hinaus, etwaige Mängel im Gebäude direkt an die zuständigen Stellen zu kommunizieren. Auch die Kantine wurde in das System eingebunden, was für mehr Effizienz und Sicherheit sorgt.

Dank der neuen App ist es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im PORR Headquarter in Wien nun jederzeit möglich, Schäden oder Verschmutzungen in Echtzeit an das Property und Facility Management weiterzuleiten, um Mängel rasch zu beheben. Zudem sorgt die App auch für die Vernetzung und Information der Belegschaft untereinander. Wichtige Infos und News sind auf den Smartphones der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügbar und ein eigener Kalender hält alle terminlich stets Up to date. Flexibel gestaltet ist auch der FAQ-Bereich: Auf diese Weise erhalten alle digital und flexibel Informationen sowie „How to“-Guides und bleiben dadurch stets auf dem Laufenden.

Vorreiterrolle – Innovation in der hausinternen EUREST Kantine

Auch die von EUREST geführte Kantine wird über die neue App digital organisiert. Das bedeutet kürzere Wartezeiten durch gewählte Timeslots, zugewiesene Sitzplätze und für den Kantinenbetreiber eine bessere Planbarkeit und einen effizienteren Lebensmitteleinsatz – denn auch Menüs können schon im Vorfeld über die App bestellt werden. So wird die Anzahl der Speisen optimiert, wodurch in der Folge weniger Lebensmittel entsorgt werden müssen. Die App trägt also nicht nur zur besseren und angenehmeren Organisation in der Kantine bei, sondern unterstützt den Betreiber und die Zentrale dabei, Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken und nachhaltig zu agieren.

Über die PORR Group

Innovationskraft für Spitzenleistungen – dafür steht die PORR seit inzwischen über 150 Jahren. Sie ist mit ca. 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer Produktionsleistung von rund EUR 5,6 Mrd. (Stand 31.12.2019) eines der größten österreichischen Bauunternehmen und gehört zu den Top-Playern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet die PORR alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Baubereich. Weitere Informationen unter porr-group.com.

Über die Pocket House GmbH

Die Pocket House GmbH ist eine Softwareentwicklungsfirma, die 2018 ins Leben gerufen wurde. Als Expertin am PropTech-Sektor entwickelt, bietet Pocket House innovative digitale Produkte und Dienstleistungen für Wohnbereich, Gewerbe und auf Stadtebene. Mit seinen innovativen Produkten und Dienstleistungen zählt das Unternehmen in der DACH-Region zu den Vorreitern digitaler Organisation, Verwaltung, Servicierung und Informationsbereitstellung von Immobilien bzw. Quartieren. Derzeit betreut Pocket House zahlreiche österreichische Gebäude, Immobilienkomplexe und Quartiere sowie Offices Parks und verzeichnet bereits die ersten Projekte in Deutschland. Weitere richtungsweisende Pocket Office und smarte Quartiers Projekte stehen kurz vor der Fertigstellung u.a. in Lauterach in Voralberg in der i+R Gruppen Zentrale und in Konstanz am Bodensee. Weitere Informationen unter pockethouse.at.

