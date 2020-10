Sechs von zehn Österreichern sind auf das Auto angewiesen

Umfrage zeigt wie zufrieden die Pendler mit der Situation als Autofahrer in Österreich sind

Wien (OTS) - Die Mehrheit der österreichischen Autofahrerinnen und Autofahrer sind im täglichen Leben auf das Auto angewiesen. In welchen Regionen das Automobil ein Muss ist und wie zufrieden die Pendler mit der Situation als Autofahrer in Österreich sind, hat AutoScout24 in einer Integral Trendumfrage* unter 500 Österreicherinnen und Österreichern ermittelt.

Sechs von zehn Autofahrern sind im täglichen Leben auf das Auto angewiesen und pendeln mit dem Auto zum Arbeitsplatz oder zur Ausbildungsstätte. Ein Drittel benötigt das Auto sogar unbedingt, um seine täglichen Wege zu erledigen. In dieser Gruppe ist auch die emotionale Bindung zum Auto besonders stark ausgeprägt, schließlich ermöglicht es die persönliche Mobilität im Alltag: Für knapp 70 Prozent ist das eigene Mobil auch tatsächlich emotional sehr wichtig.

Wer braucht das Auto?

Wer mehr als 20.000 Kilometer pro Jahr mit dem Auto zurücklegt, pendelt größtenteils zu Job und Ausbildung (86 Prozent). Rund 47 Prozent der österreichischen Bevölkerung leben im ländlichen Raum. Zwei Drittel der Befragten im ländlichen Raum pendeln auch tatsächlich mit dem Auto. In der Stadt sind es nur vier von zehn. Die Hälfte der Wiener benötigt im täglichen Leben kein Auto. In den Bundesländern ist die Situation deutlich anders. Am stärksten abhängig vom Automobil sind die Tiroler und Vorarlberger. Satte 72 Prozent benötigen einen fahrbaren Untersatz, um ihr täglich Brot zu verdienen. Auch zwei Drittel der Salzburger und Oberösterreicher können im Alltag nicht auf den Wagen verzichten. In Niederösterreich und dem Burgenland pendeln 63 Prozent mit dem Auto zur Arbeit, Uni, Fachhochschule oder Lehre. Ähnlich hoch ist der Anteil in Kärnten und der Steiermark.

Pendler sind unzufriedener

Im Durchschnitt sind mehr als zwei Drittel der Befragten als Autofahrer in Österreich alles in allem zufrieden. Nur fünf Prozent sind wirklich unzufrieden. Ein detaillierter Blick auf die Ergebnisse zeigt jedoch Unterschiede. Wer mehr fährt, ist unzufriedener. Zwei Drittel der Personen, die auf das Auto angewiesen sind, geben an, nur teilweise zufrieden oder unzufrieden mit der Situation als Autofahrer in Österreich zu sein.

Über die Umfrage:

*) Für die Studie „Nachhaltigkeit und Wohnen“ hat Integral Markt- und Meinungsforschung im Jänner 2020 für AutoScout24 rund 500 österreichische Autofahrer/innen von 18 bis 69 Jahren online repräsentativ befragt.



